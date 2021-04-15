Kırmızıya dönen Türkiye'nin tek sarı kentinde vatandaşlar artan vakalar nedeni ile tedirgin - Son Dakika

Kırmızıya dönen Türkiye'nin tek sarı kentinde vatandaşlar artan vakalar nedeni ile tedirgin

15.04.2021 09:41

Kırmızıya dönen Türkiye'nin tek sarı kentinde vatandaşlar artan vakalar nedeni ile tedirgin Sağlık Bakanlığınca açıklanan korona virüs vaka oranı haritasına göre Şırnak, 'orta riskli' iller arasında yer aldı.

Kırmızıya dönen Türkiye'nin tek sarı kentinde vatandaşlar artan vakalar nedeni ile tedirgin

ŞIRNAK - Sağlık Bakanlığınca açıklanan korona virüs vaka oranı haritasına göre Şırnak, 'orta riskli' iller arasında yer aldı. Kırmızıya dönen Türkiye'de tek sarı kent olarak dikkat çeken Şırnak'ta vatandaşlar, vaka artışına üzüldüklerini belirtip, tedbirlere tam uyum gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Düşük riskli bölgeden orta riskli iller arasına giren Şırnak'ta vatandaşlar, son dönemde korona virüs vaka sayısının artışıyla tedirgin günler yaşıyor. Sağlık Bakanlığının bu hafta paylaştığı vaka oranlarında daha önce 'düşük riskli' il olarak mavi kategoride yer alan Şırnak, artan vaka sayıları ile sarıya geçti. Yeni risk haritasında vaka oranı 32,17'ye yükselen kentte, vatandaşların yoğunluğu da dikkatlerden kaçmadı.

Koronavirüs risk haritasının açıklandığı ilk günden bu yana 'düşük riskli' olan 'mavi' kategoride kalarak elde ettiği başarılarla Türkiye'de gündem olan Şırnak, son açıklanan verilerle 'sarı' renk olan 'orta riskli' iller arasında yer aldı. Valilik koordinesinde oluşan ekipler ise iş yerlerinde korona virüs tedbirlerine yönelik denetim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Vatandaşlardan Tahsin Uluer, geçtiğimiz dönemlerde Türkiye'de tek mavi ilin Şırnak olduğunu hatırlattı. Uluer, "Türkiye genelinde normalleşme süreci başladığı için, Şırnaklılarda yavaş yavaş normalleşmeye uyup biraz kendilerini rahat bıraktılar. Maviden çıkıp sarıya döndük. Vatandaşlar olarak tekrar maviye döndürmek için tedbirlere uyuyoruz. Sosyal mesafe, maske ve hijyen tedbirlerine uyuyoruz. Gerek valilimiz ve İl Sağlık Müdürlüğümüz bu konu üzerine çok hassas bir çalışma başlatmışlar. Tek temennimiz Şırnak en kısa zamanda maviye dönüp, tüm Türkiye'nin maviye dönüp bu illetten bir an önce kurtuluruz. Vatandaşlar olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yapıyoruz" dedi.

Esnaflardan Eşref Çalışlar ise "Türkiye'de korona virüs tedbirlerinin kaldırılması, vatandaşlarında daha çok rehavete kapılması sonucu vakalar arttı. Normalleşme ile birlikte vatandaşlarda etkileşim daha fazlalaştı. Düğünler, taziyeler, kalabalık ortamlar sonucunda vakalarda arttı. Vatandaşlar yeni alınan tedbirler kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederse, maviye tekrar döneriz" diye konuştu.

Kırmızıya dönen Türkiye'nin tek sarı kentinde vatandaşlar artan vakalar nedeni ile tedirgin
Kırmızıya dönen Türkiye'nin tek sarı kentinde vatandaşlar artan vakalar nedeni ile tedirgin
Kırmızıya dönen Türkiye'nin tek sarı kentinde vatandaşlar artan vakalar nedeni ile tedirgin
Kırmızıya dönen Türkiye'nin tek sarı kentinde vatandaşlar artan vakalar nedeni ile tedirgin

Normalleşme, Koronavirüs, Türkiye, Şırnak, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Kırmızıya dönen Türkiye'nin tek sarı kentinde vatandaşlar artan vakalar nedeni ile tedirgin - Son Dakika


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