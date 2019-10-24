Son Dakika Haberleri: Kirpi avcılarına 8 bin lira para cezası
Son Dakika Güncel Kirpi avcılarına 8 bin lira para cezası

Kirpi avcılarına 8 bin lira para cezası

1 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde barajda kirpi avlayan 2 kişiye jandarma ekipleri tarafından 8 bin lira para cezası verildi.

Kirpi avcılarına 8 bin lira para cezası, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde barajda kirpi avlayan 2 kişiye jandarma ekipleri tarafından 8 bin lira para cezası verildi.

Alınan bilgiye göre, Hatay'ın Amik Ovası'na sulama ihtiyacını karşılayan İslahiye Tahtaköprü Barajı yakınlarında kirpi avlandığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, bölgeye operasyon düzenledi.

H.D ve İ.Ö'nün kaçak kirpi avladığını tespit eden ekipler, zanlılara 8 bin lira idari para cezası uygularken ellerindeki hayvanlara el koydu.

Şahısların avda yakaladıkları kirpileri evlerinde tükettikleri öğrenildi.

Amik Ovası, Gaziantep, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 07:26 Kaynak: AA
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