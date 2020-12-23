Kirpi, balkona kedi için koyulan mamayı yedi - Son Dakika

ANTALYA'da bir sitenin giriş katı dairesinin balkonuna tırmanan kirpi, evin kedisi için bırakılan mamaları yiyerek besleniyor. Evin kedisi ise mamasını yiyen kirpiye, hiçbir müdahalede bulunmuyor.

Antalya'da mankenlik yapan Rus vatandaşı Lada Gaydar'ın evinin balkonuna her akşam mama için gelen kirpi, yaşadığı sitenin maskotu oldu. Kirpinin, kedi mamasıyla beslenme anlarını cep telefonuyla kaydeden Gaydar, görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Yüzlerce beğeni ve yorum aldı. Bir sonraki gün, yine balkona gelen kirpi, bu kez de ev sahibinin kendisi için hazırladığı meyve kabuklarıyla beslendi. Kedisi için balkonuna mama bıraktığını anlatan Gaydar, kirpiyi balkonda ilk kez gördüğünde korktuğunu, sonra onun için de balkona artık yiyecek bıraktığını söyledi.