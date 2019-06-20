Son Dakika Haberleri: Kirpikte 'altın' buluş
Son Dakika Güncel Haber

Kirpikte 'altın' buluş

1 saat önce

Kirpiğin altın oranını keşfeden yeni bir alet ortaya çıkarıldı.

Kirpikte 'altın' buluş, System.String[]
Kirpiğin altın oranını keşfeden yeni bir alet ortaya çıkarıldı. Buluşun sahibi Kübra Karaöz, tüm patentlerinin kendisine ait olduğu buluşunu yakında güzellik sektörüne sokacaklarını söyledi.

Güzellik sektöründe bilimsel gelişmeler yaşanıyor. Ünlü isimlere yaptığı kirpik tasarımlarıyla ve buluşlarıyla dünya genelinde bir çok kez ödüle layık görülen Vizon Kirpik Kurucusu Kübra Karaöz, kirpiğin altın oranını keşfeden yeni bir alet ortaya çıkararak bir ilke imza attıklarını söyledi.

"Dünya güzellik sektöründe bir ilk"

Yaptığı buluş sayesinde uluslararası mecrada dikkat çeken Karaöz, tüm patentlerinin kendisine ait olduğu buluşunu yakında güzellik sektörüne sokacaklarını açıkladı. Gözpınarı ve gözün bitiş noktasındaki mesafeyi ölçen aletle, her bir kirpiğin taşıyabileceği kirpik hesap ediliyor ve matematiksel ölçümle kirpik tasarımı yapılıyor. Söz konusu cihazı "Güzellik sektöründe bir ilk" sözleriyle niteleyen Karaöz, şimdiden Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerinin ilgisini çektiklerini ifadelerine ekledi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:00 Kaynak: İHA
Karaöz, Güzellik, Kadın, Yaşam, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yerli firmalar piyasaya girdi, yabancı firmalar ilaçta fiyatı 3'te 1'e indirdi Yumurta üreticilerinin gözü Irak pazarında Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mursi'nin ölümü bir cinayettir, Türkiye sessiz kalmayacak Bahçeli'den, Küçükkaya ve İmamoğlu'nun otel görüşmesiyle ilgili ilk tepki: İyi niyetli değil

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 12:19:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kirpikte 'altın' buluş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]