Son Dakika Haberleri: Kirpinin saldırısına uğrayan köpek kurtarıldı
Son Dakika Güncel Kirpinin saldırısına uğrayan köpek kurtarıldı

Kirpinin saldırısına uğrayan köpek kurtarıldı

40 dakika önce

Batman'da kirpinin saldırısına uğrayan köpek kurtarıldı.

Kirpinin saldırısına uğrayan köpek kurtarıldı, System.String[]

Batman'da kirpinin saldırısına uğrayan köpek kurtarıldı.

Batı Raman'da göreve gittikleri sırada köpek sesi duyan Türkiye Petrolleri çalışanları, bir ağacın altında bir kirpinin fırlattığı okların köpeğin vücuduna saplandığını fark etti.

Kirpiyi uzaklaştıran çalışanlar, köpeğin boğazına ve ayağına saplanan okları çıkardı.


Çalışanlardan Şehmus Temiz, köpeğin kirpinin okları nedeniyle yaralandığını belirterek, "Kirpiyi uzaklaştırdıktan sonra köpeğin vücuduna saplanan okları çıkarttık. Tedavisini yaptıktan sonra köpeği bıraktık." dedi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 03:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Buket Aydın'ın operasyon bölgesinin sınırında verdiği pozdaki saati Twitter'da trend oldu
Ahmedinejad, Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı Türkiye'ye gelmekten vazgeçti Kargo şirketine ait skandal görüntüler, sosyal medyada büyük tepki topladı Şehit kızının babasının tabutu başında söylediği sözler herkesi ağlattı: Ağlamayacağım bugün senin düğünün baba

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 15:41:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kirpinin saldırısına uğrayan köpek kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]