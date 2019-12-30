'Kirpiş' yeni yılda yine raflarda - Son Dakika

İlka Şekerleme'nin, Kardelen markası ile ürettiğini kestane şekeri için kestanenin dış kabuğundan esinlenerek hazırladığı Kirpiş maskotlu ambalajı yeni yıl öncesi raflardaki yerini aldı.



İlka Şekerleme Ticaret Müdürü Deniz Utku Özdemir, Kardelen, Yaylacık ve Cardelion markalarıyla iç ve dış pazarda milyonlarca insana kestane şekerinin eşsiz lezzetini tattırdıklarını söyledi. 5 kıtada çok sayıda ülkeye ihraç ettikleri kestane şekerini, Türkiye içinde de şubeler aracılığı ile tüketime sunduklarını kaydeden Özdemir, çeşitli tür, ebat ve miktarlardaki ürünlerinin, farklı hedef kitleleri olduğuna değindi.



Kestanenin dış kabuğundan esinlenerek hazırladıkları Kirpiş maskotlu ürünlerini önemli günlere uygun temalar ile satışa sunduklarını söyleyen Özdemir, "Çoçukların sevgilisi Kirpiş'in, Ramazan ve kurban bayramı, 14 Şubat sevgiler günü için özel kıyafetleri var. Kirpiş şimdide yeni yıl öncesinde Noel Baba kıyafetine büründü" dedi.



Piyasaya sundukları muhtelif içerikteki kestane şekerini 50 dolayında ambalaj ile satışa sunduklarına da dikkat çeken Deniz Utku Özdemir, Yeni yıla özel hazırladıkları 'kirpiş' ambalajlı ürünlerinin de Türkiye'deki 24 şubelerinin yanı sıra çok sayıda mağazada satışa sunduklarını ve Kirpiş'in havalimanlarındaki Duty Free mağazalarında büyük ilgi gördüğünü sözlerine ekledi.



İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün de, kestane şekerinin Bursa ile özdeşleşen lezzetli bir ürün olduğunu ifade etti. Bursa'ya özgü kestane şekerini tüm dünyaya sevdirmekte kararlı olduklarını vurgulayan Akgün şunları da söyledi:



"İç ve dış pazarda sağlam bir yer edinmek ve markamızı güçlendirmek için müşterilerimize kaliteli ürün sunmanın yanı sıra, dış ambalajında çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Nitekim Bursa temalı ambalajlarımız büyük beğeni topladı. Şimdi de 'Kirpiş' karakterini markamız ile özdeşleştirmek istiyoruz. Bu hedefle 'Kirpiş' isminin patentini de aldık. 'Kirpiş', çocuklarımıza kestane şekerini daha çok sevdirecek ve onların yakın dostu olacak" dedi. - BURSA