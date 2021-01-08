Kırsal alan yollarına 33 milyonluk yatırım - Son Dakika

Kırsal alan yollarına 33 milyonluk yatırım

08.01.2021 13:38
Kırsal alan yollarına 33 milyonluk yatırım, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında Kaş'tan Gazipaşa'ya 19 ilçenin kırsal mahalle grup yolları ve yayla yollarında 160 kilometrelik asfalt çalışması yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında Kaş'tan Gazipaşa'ya 19 ilçenin kırsal mahalle grup yolları ve yayla yollarında 160 kilometrelik asfalt çalışması yaptı. Kırsal yollar için 33 milyon lira harcandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, 2020 yılında ilçelerin kırsal mahallelerinde vatandaşların daha konforlu ulaşımı için çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Yeni açılan yollar, asfaltlama, stabilize yol çalışmaları, karla mücadele, bakım onarım ve alt yapı çalışmaları için 33 milyon lira harcandı. Kış aylarında yaşanan sel ve heyelandan zarar gören noktalara anında müdahale ederek vatandaşların mağduriyet yaşamasını önlendi.

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, 19 ilçede yaklaşık 160 km asfalt çalışması yaptı. 309 kilometre stabilize yol yapımı gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, ayrıca heyelan nedeniyle bozulan 99 kilometre yolu onarırken, bin 950 kilometre greyderle bakım çalışması yaptı. Kış aylarında yağış yüzünden bozulan yollara yaklaşık 2 bin 732 metre büz döşendi. Yol yama ekipleri, ağır tonajlı araçların bozduğu yollarda 2 bin 350 ton asfalt kullanarak bakım onarım çalışması yaptı. Ayrıca 555 kilometre karla mücadele gerçekleştirildi. - ANTALYA

Kırsal alan yollarına 33 milyonluk yatırım
Kırsal alan yollarına 33 milyonluk yatırım
Kırsal alan yollarına 33 milyonluk yatırım
Kırsal alan yollarına 33 milyonluk yatırım

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kırsal alan yollarına 33 milyonluk yatırım - Son Dakika


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