Kırsal alanda çıkan yangın Asi Nehri'nden alınan suyla yangını söndürüldü

HATAY - Hatay'da, kırsal arazide tarım alanında yangını çıktı. Yangına müdahalede bulunan helikopter Asi Nehri'nden aldığı sularla yangını söndürdü.

Yangın, Defne ilçesi Dursunlu Mahallesinde bulunan kırsal arazide çıktı. Yangın ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, 1 helikopter, 2 arazöz ve çok sayıda itfaiye eriyle havadan ve karadan alevlere müdahalede bulundu. Helikopter yangın noktasına yakın olan Asi Nehri'nden aldığı sularla yangına hızlı müdahalede bulundu. Karadan da verilen destekle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

5 hektarın küle döndüğü alanda soğutma çalışmaları sürüyor.