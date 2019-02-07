Kırsal Alanda Köpek Besleme Noktaları Oluşturuluyor
1 saat önce
Tepebaşı Belediyesi tarafından sokak hayvanlarının soğuk hava ve kış şartlarından olumsuz etkilenmemeleri için kırsal alanlarda köpek besleme noktaları oluşturuluyor.
Tepebaşı
Belediyesi tarafından sokak hayvanlarının soğuk hava ve kış şartlarından olumsuz etkilenmemeleri için kırsal alanlarda köpek besleme noktaları oluşturuluyor.
Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından sokak hayvanlarının kış şartlarında yiyecek bulmasını kolaylaştırmak amacı ile kırsal alanlarda köpek besleme noktaları oluşturuluyor. Kırsal alanlarda bulunan ve kış mevsiminde yiyecek bulmaları zorlaşan köpekler için belirlenen noktalara Tepebaşı Belediyesi tarafından yiyecek kapları da yerleştiriliyor. Karabayır mevkiinde oluşturulan besleme noktasına görevliler tarafından mama bırakılırken, hayvanseverler de besleme etkinliği için söz konusu noktaları kullanabilecek. Konu hakkında bilgi veren Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, köpek besleme noktalarının Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte ve vatandaşlardan gelen taleplerinde dikkate alınarak belirlendiğini belirtti.
Ayrıca ilerleyen günlerde Eğriöz, Boyacıoğlu, Muttalip
ve Batıkent mahallelerinde de köpek besleme noktası oluşturulacağı ifade edildi. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:13 Kaynak: İHA
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