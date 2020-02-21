Kırsal alandaki projeler değerlendirilmeye devam ediyor - Son Dakika
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Kırsal alandaki projeler değerlendirilmeye devam ediyor

7 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Saruhanlı, Gölmarmara, Kula ve Ahmetli ilçelerinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, ziraat odası ve ilçe belediyeleri temsilcileriyle bir araya geldi.

Kırsal alandaki projeler değerlendirilmeye devam ediyor, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Saruhanlı, Gölmarmara, Kula ve Ahmetli ilçelerinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, ziraat odası ve ilçe belediyeleri temsilcileriyle bir araya geldi. Düzenlenen toplantıda, tarım ve hayvancılık alanında uygulanabilecek projeler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.


Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, kırsal kalkınmada projelerini hayata geçirirken, aynı zamanda resmi kurumların ilçe temsilcileriyle de bir araya gelerek yeni ve kalıcı projeler üretmek için istişare toplantılarını düzenlemeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta ve daire başkanlığı görevlileri yetkilileri Saruhanlı, Gölmarmara, Kula, Ahmetli ilçelerinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, ziraat odası ve ilçe belediyelerin temsilcilerinin katıldığı İlçe Koordinasyon Şube Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantılarda yetkililerle bir araya geldiler. Toplantıda, tarım ve hayvancılık alanındaki uygulanabilecek projeler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantıların 17 ilçe genelinde sürdürülmeye devam edilmesi planlanıyor. - MANİSA

Gölmarmara, Saruhanlı, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:08 Kaynak: İHA
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