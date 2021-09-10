Üye Girişi
Kırsal alanlardaki bin öğrencinin yüzü güldü - Son Dakika

Kırsal alanlardaki bin öğrencinin yüzü güldü

10.09.2021 09:20
Kırsal alanlardaki bin öğrencinin yüzü güldü, System.String[]

Eğitime verdiği önem ve desteklerle adından söz ettiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da kırsal alanlarda eğitim alan öğrencileri unutmadı.

Birinci sınıfların okul çantası Büyükşehir'den

Yüz yüze yapılması planlanan 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Döneminde Kocaeli'ndeki kırsal alanlarda bu yıl okula ilk adımını atan 1. sınıf öğrencilerini tespit eden Büyükşehir, en önemli ihtiyaç olan okul çantası ve kırtasiye desteğinde bulundu. İçinde her türlü kırtasiye malzemesinin bulunduğu bin adet okul çantası ilkokul 1. sınıf öğrencilerine hediye edildi. Çantalarına ve kırtasiye malzemelerine kavuşan çocukların gözlerindeki sevinç görülmeye değerdi.

EĞİTİME HEP DESTEK TAM DESTEK

Kendisi de bir eğitimci olan ve eğitim camiasına her alanda büyük destekler sunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, ''Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın ve onları yarınlara hazırlayan öğretmenlerimizin, çocuklarını özveriyle yetiştirmeye çalışan velilerimizin her ihtiyaçlarında yanlarında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Gittiğimiz her yerde öğrencilerimizin yüzünde gördüğüm gülümseme, gelecek için bana umut ve enerji veriyor. Yaptığımız hizmetlerde öğrencilerimizden ve velilerimizden çok güzel geri dönüşler alıyoruz'' ifadesini kullandı. Büyükşehir olarak şehrin kırsal alanlarında birinci sınıfa başlayan öğrencilerin en önemli ihtiyacı olan çanta ve kırtasiye malzemesi desteğinde bulunduklarını hatırlatan Başkan Büyükakın, ''Böylece velilerimizin üzerinden de önemli bir yükü aldık. Çocuklarımız okul çantalarını ve hediye ettiğimiz kırtasiye malzemelerini yıl boyunca kullanabilecek. Çocuklarımıza öğretim hayatlarında başarılar diliyorum'' dedi.

ÇANTADA NE ARARSAN VAR

Büyükşehir tarafından hazırlanarak ilkokul birinci sınıf öğrencilerine verilen çanta ve kırtasiye malzemesi içeriğinde çocukların yıl boyunca kullanabileceği materyaller yer alıyor. Çantanın içinde şu malzemeler bulunuyor; Poşet dosya, tam boy kuru boya, pastel boya, yumuşak silgi, kurşun kalem, kırmızı kurşun kalem, kalemtıraş, çift fermuarlı kalemlik, okul etiketi, fon kartonu, spiralli resim defteri, 80 yapraklı karton kapaklı defter, cetvel takımı, mavi kapaklı plastik dosya, boyama kitabı, dereceli resim kalemi, büyük boy resim fırçası, elişi kağıdı, yazı defteri, versatil kalem ve versatil kalem ucu, küt uçlu okul makası, para bandı, A4 boyutunda şeffaf hazır kaplık, kimyasal madde içermeyen askılı suluk, blok flüt, not defteri, postit, yapışkanlı etiket, yapıştırıcı ve 8 renkli sulu boya.

Kırsal alanlardaki bin öğrencinin yüzü güldü

Kocaeli, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kırsal alanlardaki bin öğrencinin yüzü güldü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Terör örgütüne yönelik başlatılan operasyon sebebiyle Mardin Artuklu'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi 09:18 Son Dakika! Terör örgütüne yönelik başlatılan operasyon sebebiyle Mardin Artuklu'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi Matrix 4'ün ilk fragmanı yayınlandı! 22 Aralık'ta vizyona girecek 08:53 Matrix 4'ün ilk fragmanı yayınlandı! 22 Aralık'ta vizyona girecek BioNTech 3. doz aşılar için en erken tarih Kasım- Aralık 08:47 BioNTech 3. doz aşılar için en erken tarih Kasım- Aralık
Son anket sonuçları yayınlandı! AK Parti yüzde 32.1, CHP yüzde 25.3 aldı 07:20 Son anket sonuçları yayınlandı! AK Parti yüzde 32.1, CHP yüzde 25.3 aldı Bir dönem Fenerbahçe ve A Milli Takım'ı çalıştıran Guus Hiddink, 74 yaşında teknik direktörlüğü bıraktı 00:47 Bir dönem Fenerbahçe ve A Milli Takım'ı çalıştıran Guus Hiddink, 74 yaşında teknik direktörlüğü bıraktı Vildan Atasever ile Mehmet Erdem hayatlarını birleştirdi! İşte düğünden ilk fotoğraflar 23:30 Vildan Atasever ile Mehmet Erdem hayatlarını birleştirdi! İşte düğünden ilk fotoğraflar
Apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı! Takip ettiği kadına merdivenlerde tecavüz etmiş 21:36 Apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı! Takip ettiği kadına merdivenlerde tecavüz etmiş Birbiriyle çarpışan iki araç savrularak taklalar attı: 6 ölü 19:48 Birbiriyle çarpışan iki araç savrularak taklalar attı: 6 ölü

Son Dakika Haberleri
09:34 Kalp rahatsızlığı ve kanser hastalığı olan vatandaşlara bankalar kredi vermiyor: Hasta olanlar için hayat sigortası yapmayız
09:18 Son Dakika! Terör örgütüne yönelik başlatılan operasyon sebebiyle Mardin Artuklu'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
08:58 Anne haklı çıktı, Cemile Şenel cinayetinin sorumlusu arkadaşı çıktı
08:47 BioNTech 3. doz aşılar için en erken tarih Kasım- Aralık
08:17 ABD'nin Los Angeles şehrinde, okullarda korona aşısı zorunlu hale getirildi
08:13 Atamalarda önceliğin 2021'lilere verilmesi tepki çekti! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer istifaya davet edildi
07:48 Tolga Karel, eşiyle öpüştüğü fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı
07:39 İstanbul'da yağışın etkili olması ile trafik yoğunluğu oluştu
07:25 Son dakika! Memleket Partisi kurucularından Mustafa Tayfun Laik, istifasını verdi
07:20 Son anket sonuçları yayınlandı! AK Parti yüzde 32.1, CHP yüzde 25.3 aldı
Kalp rahatsızlığı ve kanser hastalığı olan vatandaşlara bankalar kredi vermiyor: Hasta olanlar için hayat sigortası yapmayız Kalp rahatsızlığı ve kanser hastalığı olan vatandaşlara bankalar kredi vermiyor: Hasta olanlar için hayat sigortası yapmayız         
09:34
Anne haklı çıktı, Cemile Şenel cinayetinin sorumlusu arkadaşı çıktı Anne haklı çıktı, Cemile Şenel cinayetinin sorumlusu arkadaşı çıktı         
08:59
Gıda fiyatlarındaki yükselişi AK Partili Numan Kurtuluş'a sorduk: Bu meselenin farkındayız Gıda fiyatlarındaki yükselişi AK Partili Numan Kurtuluş'a sorduk: Bu meselenin farkındayız         
08:50
Atamalarda önceliğin 2021'lilere verilmesi tepki çekti! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer istifaya davet edildi Atamalarda önceliğin 2021'lilere verilmesi tepki çekti! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer istifaya davet edildi         
08:14
Kocasının vasiyetini yerine getirdi! Kocasının vasiyetini yerine getirdi! "Buradan ayrılma" sözü yüzünden 43 yıldır mağarada yaşıyor         
00:54
Kazanın ardından bacağını kaybeden genç kız, eleştirilere iç çamaşırlı pozuyla meydan okudu Kazanın ardından bacağını kaybeden genç kız, eleştirilere iç çamaşırlı pozuyla meydan okudu         
00:10
Okul inşaatını kontrole giden Rus valiyi sarhoş bekçi karşıladı Okul inşaatını kontrole giden Rus valiyi sarhoş bekçi karşıladı         
22:51
Bakan Karaismailoğlu'nun Bakan Karaismailoğlu'nun "Metroları Bakanlık yapıyor" sözlerine İmamoğlu'ndan videolu yanıt         
21:31
MasterChef'i ele veren baklava detayı! Reyting rekortmeni yapım hakkında bomba kurgu iddiası MasterChef'i ele veren baklava detayı! Reyting rekortmeni yapım hakkında bomba kurgu iddiası         
18:49
İnanılmaz değişim! Arda Türkmen'in sevgilisi Melodi Elbirliler'e bir de estetiksiz bakın İnanılmaz değişim! Arda Türkmen'in sevgilisi Melodi Elbirliler'e bir de estetiksiz bakın         
18:49
Son Dakika! Bakan Koca: Mu varyantı vakalarının ikisi de İstanbul'da Son Dakika! Bakan Koca: Mu varyantı vakalarının ikisi de İstanbul'da         
18:39
"İlişki sırası bendeydi" tartışması kanlı bitti! Sevgilisi ve karısıyla aynı evde yaşayan adam cinayete kurban gitti         
18:22
Dubai merkezli kargo şirketi Aramex'in MNG Kargo'yu satın almak için görüşmeler yaptığı öne sürüldü Dubai merkezli kargo şirketi Aramex'in MNG Kargo'yu satın almak için görüşmeler yaptığı öne sürüldü         
17:19
Sevgilisinden ayrılan genç kız intihar girişiminde bulundu! Vatandaşlar görüntü almak için birbirleriyle yarıştı Sevgilisinden ayrılan genç kız intihar girişiminde bulundu! Vatandaşlar görüntü almak için birbirleriyle yarıştı         
16:01
Taliban'ın yeni açıklanan Başbakanı Ahund ilk kez konuştu: Dünyayla iyi ilişkiler kurmak istiyoruz Taliban'ın yeni açıklanan Başbakanı Ahund ilk kez konuştu: Dünyayla iyi ilişkiler kurmak istiyoruz         
15:19
Müezzin, kahveyi acı yapan karısını öldürdü, ''Ben kadın cinayeti vaazı veriyorum'' diye savunma yaptı Müezzin, kahveyi acı yapan karısını öldürdü, ''Ben kadın cinayeti vaazı veriyorum'' diye savunma yaptı         
14:29
Alkol aldıktan sonra arabasının yerini unutan adam, çalındığını sandı Alkol aldıktan sonra arabasının yerini unutan adam, çalındığını sandı         
14:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2021 09:47:14. #1.11#
SON DAKİKA: Kırsal alanlardaki bin öğrencinin yüzü güldü - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement