Kırsal alanlardaki bin öğrencinin yüzü güldü - Son Dakika

Birinci sınıfların okul çantası Büyükşehir'den

Yüz yüze yapılması planlanan 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Döneminde Kocaeli'ndeki kırsal alanlarda bu yıl okula ilk adımını atan 1. sınıf öğrencilerini tespit eden Büyükşehir, en önemli ihtiyaç olan okul çantası ve kırtasiye desteğinde bulundu. İçinde her türlü kırtasiye malzemesinin bulunduğu bin adet okul çantası ilkokul 1. sınıf öğrencilerine hediye edildi. Çantalarına ve kırtasiye malzemelerine kavuşan çocukların gözlerindeki sevinç görülmeye değerdi.

EĞİTİME HEP DESTEK TAM DESTEK

Kendisi de bir eğitimci olan ve eğitim camiasına her alanda büyük destekler sunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, ''Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın ve onları yarınlara hazırlayan öğretmenlerimizin, çocuklarını özveriyle yetiştirmeye çalışan velilerimizin her ihtiyaçlarında yanlarında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Gittiğimiz her yerde öğrencilerimizin yüzünde gördüğüm gülümseme, gelecek için bana umut ve enerji veriyor. Yaptığımız hizmetlerde öğrencilerimizden ve velilerimizden çok güzel geri dönüşler alıyoruz'' ifadesini kullandı. Büyükşehir olarak şehrin kırsal alanlarında birinci sınıfa başlayan öğrencilerin en önemli ihtiyacı olan çanta ve kırtasiye malzemesi desteğinde bulunduklarını hatırlatan Başkan Büyükakın, ''Böylece velilerimizin üzerinden de önemli bir yükü aldık. Çocuklarımız okul çantalarını ve hediye ettiğimiz kırtasiye malzemelerini yıl boyunca kullanabilecek. Çocuklarımıza öğretim hayatlarında başarılar diliyorum'' dedi.

ÇANTADA NE ARARSAN VAR

Büyükşehir tarafından hazırlanarak ilkokul birinci sınıf öğrencilerine verilen çanta ve kırtasiye malzemesi içeriğinde çocukların yıl boyunca kullanabileceği materyaller yer alıyor. Çantanın içinde şu malzemeler bulunuyor; Poşet dosya, tam boy kuru boya, pastel boya, yumuşak silgi, kurşun kalem, kırmızı kurşun kalem, kalemtıraş, çift fermuarlı kalemlik, okul etiketi, fon kartonu, spiralli resim defteri, 80 yapraklı karton kapaklı defter, cetvel takımı, mavi kapaklı plastik dosya, boyama kitabı, dereceli resim kalemi, büyük boy resim fırçası, elişi kağıdı, yazı defteri, versatil kalem ve versatil kalem ucu, küt uçlu okul makası, para bandı, A4 boyutunda şeffaf hazır kaplık, kimyasal madde içermeyen askılı suluk, blok flüt, not defteri, postit, yapışkanlı etiket, yapıştırıcı ve 8 renkli sulu boya.