Son Dakika Haberleri: Kırsal altyapı yatırımları işbirliği protokolü imzalandı

Kırsal altyapı yatırımları işbirliği protokolü imzalandı

3 saat önce

Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Karaman İl Özel İdaresi arasında Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında "Kırsal Altyapı Yatırımları İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Kırsal altyapı yatırımları işbirliği protokolü imzalandı, System.String[]
Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Karaman İl Özel İdaresi arasında Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında "Kırsal Altyapı Yatırımları İşbirliği Protokolü" imzalandı.
Vali Fahri Meral, valilik toplantı salonunda, bu proje ile üretilecek olan elektrik enerjisi sayesinde maliyetlerin oldukça aşağı çekileceğini ve çiftçiler için sürdürülen destek çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Meral, projenin projenin gerçekleşmesinde emek veren herkese teşekkür etti.

Daha sonra Vali Meral, İl Özel İdaresi adına Genel Sekreter Ali Yener Terlemez ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü adına İl Müdürü Orhan Özçalık tarafından atılan proje imzalandı.

Protokol kapsamında yaklaşık 800 bin lira bütçeli Güneş Enerjisi Santrali ve sulama projesinde, 700 dekarlık bir alan sulanacak ve projeden yoğun olarak zeytin yetiştiriciliği ile geçimini sağlayan 90 çiftçi aile faydalanacak.

Diğer yandan elektrik üretimi için kurulacak olan 108 kw gücündeki Güneş Enerjisi Santrali projesinde 360 adet güneş paneli kullanılacak.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 02:05 Kaynak: AA
Göksu, Karaman, Güncel
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