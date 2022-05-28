Kırsal bölge kadınlarına yönelik eğitim projesine büyük ödül - Son Dakika
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Kırsal bölge kadınlarına yönelik eğitim projesine büyük ödül

28.05.2022 12:35
Kırsal bölge kadınlarına yönelik eğitim projesine büyük ödül

AKFEN Holding tarafından kurulan Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) koordinatörlüğünde, Akfen Yenilenebilir Enerji'ye ait santrallerin bulunduğu bölgelerde yaşayan kadınlara eğitimlerin verildiği "Kırsal Bölge Eğitim Seminerleri", 5.

AKFEN Holding tarafından kurulan Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) koordinatörlüğünde, Akfen Yenilenebilir Enerji'ye ait santrallerin bulunduğu bölgelerde yaşayan kadınlara eğitimlerin verildiği "Kırsal Bölge Eğitim Seminerleri", 5. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde büyük ödüle layık görüldü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 27 Mayıs 2022 Çarşamba günü İstanbul'da düzenlenen 5. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi kapsamındaki "3.Enerjimiz Geleceğimiz" ödülünü Akfen Holding Başkanvekili ve CEO'su Selim Akın'a verdi. Selim Akın, "Düzenlenen eğitimlerle ailenin temeli olan kadınların farkındalıklarını arttırmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

5770 KADINA YÜZYÜZE EĞİTİM

Akfen Yenilenebilir Enerji şirketinin yatırımlarının yer aldığı kırsal bölgelerde 2017 yılında bu yana gerçekleştirilen Evde Okullu Olduk, Önce Sağlık, Hijyen Sağlıktır ve Tasarruf Elimizde, Gelecek Evimizde projeleri ile şimdiye kadar 5 bin 770 kadına çeşitli konularda yüz yüze eğitim verdi. Projelerle dolaylı olarak ulaşılan kişi sayısı ise 21 bini aştı.

Projenin kazandığı ödülü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akfen Holding Başkanvekili ve CEO'su Selim Akın'a verdi.

SELİM AKIN: EĞİTİMLERLE KADINLARIN FARKINDALIKLARINI ARTTIRIYORUZ

Akfen Holding Başkanvekili ve CEO'su Selim Akın, yatırımların bulunduğu kırsal bölgelerde her yıl farklı konularda düzenlenen eğitimlerle ailenin temeli olan kadınların farkındalıklarını arttırmayı amaçladıklarını ifade etti.

2017 yılında "Evde Okullu Olduk" projesiyle 0-6 yaş grubu çocukların gelişimi konusunda 15 bölgede 1000 kadına ulaşıldığını anlatan Selim Akın, "Teması sağlık olarak belirlenen 2018 yılında ise "Önce Sağlık" projesiyle 17 bölgede 1500 kadına sağlık eğitimi verildi. 2019 yılıyla birlikte başlayan "Hijyen Sağlıktır" projesinde de 26 farklı noktada 2 bin kadına ulaşıldı. 2020 yılıyla başlatılan "Tasarruf Evimizde, Gelecek Elimizde" projesine tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle ara verilse de, 2022 yılı ile birlikte yeniden uygulamaya geçildi. Şimdiye dek 16 çalışmada 1270 kadına eğitim verildi" ifadelerini kullandı.

Selim Akın, şimdiye kadar hayata geçirilen sosyal sorumluluk projeleri ile toplamda 5 bin 770 kadına çeşitli konularda yüz yüze eğitim verildiğine dikkat çekerek, projelerle dolaylı ve direk olarak ulaşılan kişi sayısının ise 21 bini aştığına dikkat çekti.


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Kaynak: DHA

Yenilenebilir Enerji, Akfen Holding, Türkiye, su, Güncel, Son Dakika

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