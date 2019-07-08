Kırsal bölgede mahsur kalan 4 keçiyi AKUT kurtardı
1 saat önce
Mersin'in Erdemli ilçesi Doğu Sandal Mahallesi kırsalında mahsur kalan 4 keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Mersin ekibi tarafından kurtarıldı.
Mersin
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 06:32 Kaynak: İHA
'in Erdemli
ilçesi Doğu Sandal
Mahallesi kırsalında mahsur kalan 4 keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Mersin ekibi tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Erdemli ilçesine bağlı Doğu Sandal Mahallesi'nde mahsur kalan 4 keçiyi kurtaramayan sahipleri, AKUT Mersin ekibinden destek istedi. Gelen ihbar üzerine bölgeye giden 6 gönüllü, yaptıkları kurtarma operasyonuyla 6 keçiyi bulundukları yerden kurtararak, sahibi Seyfi Çelik
'e teslim etti. - MERSİN
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