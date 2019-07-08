Son Dakika Haberleri: Kırsal bölgede mahsur kalan 4 keçiyi AKUT kurtardı
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Kırsal bölgede mahsur kalan 4 keçiyi AKUT kurtardı

1 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesi Doğu Sandal Mahallesi kırsalında mahsur kalan 4 keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Mersin ekibi tarafından kurtarıldı.

Kırsal bölgede mahsur kalan 4 keçiyi AKUT kurtardı, System.String[]
Mersin'in Erdemli ilçesi Doğu Sandal Mahallesi kırsalında mahsur kalan 4 keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Mersin ekibi tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Erdemli ilçesine bağlı Doğu Sandal Mahallesi'nde mahsur kalan 4 keçiyi kurtaramayan sahipleri, AKUT Mersin ekibinden destek istedi. Gelen ihbar üzerine bölgeye giden 6 gönüllü, yaptıkları kurtarma operasyonuyla 6 keçiyi bulundukları yerden kurtararak, sahibi Seyfi Çelik'e teslim etti.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 06:35 Kaynak: İHA
Erdemli, Mersin, Sandal, Güncel
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