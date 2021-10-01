Son dakika: Mersin İl Jandarma Komutanı Çarıkcıoğlu, muhtarlarla toplantı yaptı - Son Dakika

Mersin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Erdemli ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çarıkcıoğlu Erdemli Kültür Merkezi'nde mahalle muhtarlarıyla emniyet ve asayiş konuları hakkında toplantı yaptı.

Toplantıda suç oranlarının en aza indirilmesi konusunda alınacak tedbirler ve beklentiler görüşüldü.

Toplantı sonunda muhtarların talep ve sorunları dinlendi.