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"Kırsal Bölgelerimize Ulaşımı Kolaylaştırıyoruz" - Son Dakika

"Kırsal Bölgelerimize Ulaşımı Kolaylaştırıyoruz"

26.08.2021 11:39

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Pandemi ve doğal afetlerden dolayı vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği kırsal bölgelerimizin ulaşım alt yapısını daha güçlü ve daha modern hale getirmek için yatırımlarımıza hız verdik." diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, AK Parti İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cüreoğlu, Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürü Hasan Özaltun ve Mollakasım Mahalle Muhtarı Musa Taşdemir ile bölgede gerçekleşen yol yenileme çalışmalarını inceledi.

Yapılan yatırımlardan dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunan Mollakasım Mahalle Muhtarı Musa Taşdemir, " Yeşilyurt Belediyemiz Mollakasım ve Taftacık bölgesindeki yollarımızın kalitesini yükseltmek amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın son dönemlerde yoğun ilgi gösterdiği mahallemizin farklı bölgelerine ulaşımı sağlayan yollarımızın açılmasından büyük bir memnuniyet duymaktayız. Yeşilyurt Belediyemizin yatırımlarının yanı sıra bu bölgede bağ ve bahçe işlerine ağırlık veren vatandaşlarımızın yoğun ilgisi neticesinde cazibesi artan mahallemizin yaşam seviyesini artıran çalışmalara ağırlık veren Belediye Başkanımıza ve ekiplerine teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Pandemi ve doğal afetlerden dolayı vatandaşların yoğun talepte bulunduğu kırsal bölgelere ulaşımı konforlu hale getirmek için yatırımlara devam ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " İlçemizdeki diğer kırsal bölgeler gibi Mollakasım ile bu bölgedeki yaşam alanlarımıza vatandaşlarımız yoğun talepte bulununca bizlerde ulaşım ağımızın konforunu artırmaya yönelik çalışmalarımıza ağırlık verdik. Mollakasım mahallemizin farklı bölgelerinde müstakil evlerin artmasının yanı sıra verimli tarım arazilerindeki hareketliliği göz önünde bulundurup vatandaşlarımızın gerek evlerine gerekse de bağ ve bahçelerine geliş ve gidişlerinde mağdur olmaması için sıcak asfalt, sathi kaplama, yeni yol açma, mevcuttaki yolların iyileştirilmesi ve alt yapı çalışmalarını sürdürmekteyiz. Kaldırım yenileme, kilit taşı çalışmaları, aydınlatmalar ve diğer hizmetlerimizle birlikte mevcutta ki tüm eksiklikleri tamamen giderip, bu bölgemizi daha konforlu, daha ferah ve daha yaşanabilir bir seviyeye ulaştıracağız. Kırsal bölgelerimizin daha fazla tercih edilmesi adına imkanlarımızı seferber ettik. Çalışmalar sırasında ekiplerimize yardımcı olan mahalle muhtarımıza ve sahada büyük bir özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt'un her bölgesinde değişim ve dönüşüm hizmetlerinin aralıksız devam ettiğini hatırlatırken, 7 gün 24 saat vatandaşların huzuru, güveni ve sağlığı için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Kırsal Bölgelerimize Ulaşımı Kolaylaştırıyoruz

Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Hisarcık, Pandemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Kırsal Bölgelerimize Ulaşımı Kolaylaştırıyoruz' - Son Dakika


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