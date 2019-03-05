Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi Açılış Töreni - Detaylar

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin programa gelişi Detaylar Katılımcılardan detaylar Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu Yakındoğu, Kuzey Afrika ve Avrupa Bölümü Direktörü Khalida Bouzar konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kırsal Dezavantajlı Alanlar...

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin programa gelişi

Detaylar

Katılımcılardan detaylar

Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu Yakındoğu, Kuzey Afrika ve Avrupa Bölümü Direktörü Khalida Bouzar konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, kırsal kalkınmanın ülke geleceği açısından önemine işaret etti.

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