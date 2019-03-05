Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi Açılış Töreni - Detaylar
1 saat önce
- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin programa gelişi Detaylar Katılımcılardan detaylar Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu Yakındoğu, Kuzey Afrika ve Avrupa Bölümü Direktörü Khalida Bouzar konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kırsal Dezavantajlı Alanlar...
- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin programa gelişi
Detaylar
Katılımcılardan detaylar
Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu Yakındoğu, Kuzey Afrika ve Avrupa Bölümü Direktörü Khalida Bouzar konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, kırsal kalkınmanın ülke geleceği açısından önemine işaret etti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:57 Kaynak: AA
Ekrem İmamoğlu'dan, Erdoğan'ı zorlayacak Binali Yıldırım Sorusu: Ona da Söyleyebilecek mi?
Ferhat Tunç, Türkiye'yi Terk Etti: Artık Dönmeyeceğim
Zeytin Dalı Sınır Kapısı Haftaya Açılıyor
Kuyumcuların Sahte Altın İsyanı: Biz Bile Ayırt Edemiyoruz