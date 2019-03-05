Son Dakika Haberleri: Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi Açılış Töreni - Detaylar

Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi Açılış Töreni - Detaylar

1 saat önce

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin programa gelişi Detaylar Katılımcılardan detaylar Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu Yakındoğu, Kuzey Afrika ve Avrupa Bölümü Direktörü Khalida Bouzar konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kırsal Dezavantajlı Alanlar...

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin programa gelişi
Detaylar
Katılımcılardan detaylar
Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu Yakındoğu, Kuzey Afrika ve Avrupa Bölümü Direktörü Khalida Bouzar konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, kırsal kalkınmanın ülke geleceği açısından önemine işaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:57 Kaynak: AA

Avrupa, Kuzey Afrika, Bekir Pakdemirli, Güncel
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