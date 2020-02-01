Kırsal Ekonomik Yatırım Projesi kapsamında Antalya'ya 32 milyon TL hibe - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kırsal Ekonomik Yatırım Projesi kapsamında Antalya'ya 32 milyon TL hibe - Son Dakika Ekonomi

Kırsal Ekonomik Yatırım Projesi kapsamında Antalya'ya 32 milyon TL hibe

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınmayı Destekleme Programının 13. etabı başvuru sonuçları belli oldu.

Kırsal Ekonomik Yatırım Projesi kapsamında Antalya'ya 32 milyon TL hibe, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınmayı Destekleme Programının 13. etabı başvuru sonuçları belli oldu. 33 Adet Ekonomik Yatırım ve 26 Adet Kırsal Ekonomik Yatırım projesi olmak üzere Toplam 70,2 Milyon TL proje tutarının 32 milyon TL hibe Antalya'ya tahsis edildi.


Kırsal kalkınmayı Destekleme Programı ile doğal kaynakların ve çevrenin korunması dikkate alınarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarımsal sanayi entegrasyonunun sağlanması, tarımsal pazarlama alt yapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi ve kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması amaçlanıyor.


Projeler ile Antalya istihdamına ve ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlanması hedefleniyor. - ANTALYA

Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 10:56 Kaynak: İHA
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