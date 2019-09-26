Son Dakika Haberleri: Kırsal kalkınma desteklerinde düzenleme
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Kırsal kalkınma desteklerinde düzenleme

1 saat önce

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında, hindi ve kaz kümesleri de biyogüvenlik tedbirleri hibe kapsamına alındı.

Kırsal kalkınma desteklerinde düzenleme, System.String[]

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında, hindi ve kaz kümesleri de biyogüvenlik tedbirleri hibe kapsamına alındı. Kırsal kalkınma desteklerinden yararlanmak için proje başvurusu yapma süresi 60 günden 105 güne çıkarıldı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:25 
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