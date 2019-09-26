Kırsal kalkınma desteklerinde düzenleme
1 saat önce
Kırsal kalkınma destekleri kapsamında, hindi ve kaz kümesleri de biyogüvenlik tedbirleri hibe kapsamına alındı.
Kırsal kalkınma destekleri kapsamında, hindi ve kaz kümesleri de biyogüvenlik tedbirleri hibe kapsamına alındı. Kırsal kalkınma desteklerinden yararlanmak için proje başvurusu yapma süresi 60 günden 105 güne çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:25
Altın güne yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum Üç kamu bankası, düşük faizli taşıt kredisi verecek Bakan Albayrak: 2020'ye yenilenmiş bir ekonomiyle başlayacağız