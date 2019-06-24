Son Dakika Haberleri: Kırsal kalkınma desteklerinde TSE ve CE belgesi düzenlemesi
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Kırsal kalkınma desteklerinde TSE ve CE belgesi düzenlemesi

1 saat önce

Kırsal kalkınma yatırımları kapsamında gerçekleştirilecek makine ekipman alımlarında, ilgili kurumların onayı halinde TSE ve CE belgesi aranmayacak.

Kırsal kalkınma desteklerinde TSE ve CE belgesi düzenlemesi, System.String[]
Kırsal kalkınma yatırımları kapsamında gerçekleştirilecek makine ekipman alımlarında, ilgili kurumların onayı halinde TSE ve CE belgesi aranmayacak.
Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ"leri Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tebliğlerle kırsal kalkınma yatırımları kapsamında gerçekleştirilecek makine ekipman alımlarında kolaylık sağlandı.
Buna göre, yatırımcılar, kırsal kalkınma projeleriyle ilgili gelişmeleri içeren ilerleme raporlarını 3 ayda bir il müdürlüklerine vermeye devam edecek. Nihai raporla birlikte, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, demirbaş kayıt listesi, yatırıma ait fotoğraflarla uygulama rehberinde belirtilen belgelerin yanı sıra yapı kayıt belgesinin de il müdürlüğüne ibraz edilmesi gerekecek.
Makine ekipman alımlarında, deney raporu, TSE ve CE belgeleri veren kuruluşların, istenilen bu belgeleri düzenleyemediklerini yazılı bildirmeleri durumunda, hibeye esas bütçe kapsamında alınan makine ve ekipmanlar "özel imalat makineleri" kapsamında sayılacak ve söz konusu belgeler talep edilmeyecek.
Ayrıca, kırsal ekonomik altyapı yatırımlarında başvuruların hibe desteğinden yararlanabilmesi için, yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgelerinin yanında yapı kayıt belgesinin de başvuru konusuyla uyumlu olması gerekecek. Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri kapsam dışında olacak.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 11:00 Kaynak: AA
Ekonomi
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