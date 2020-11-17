Kırsal Kalkınma Merkezi'nin temeli atıldı - Son Dakika

Kırsal Kalkınma Merkezi'nin temeli atıldı

17.11.2020 09:51
Kırsal Kalkınma Merkezi'nin temeli atıldı, System.String[]

Kırsal kalkınma hamleleri ile Yuntdağı'nda üreticileri destekleyen Yunusemre Belediyesi, bölgede dev bir yatırıma daha imza attı.

Kırsal kalkınma hamleleri ile Yuntdağı'nda üreticileri destekleyen Yunusemre Belediyesi, bölgede dev bir yatırıma daha imza attı. Pelitalan Mahallesi'nde yapımına başlanan Kırsal Kalkınma Merkezi'nin temeli atıldı.

Kırsal kalkınmaya büyük önem veren Yunusemre Belediyesi, üretilen ürünlerin işlenerek yerinden pazarlanması amacıyla Zafer Kalkınma Ajansı desteği ile Pelitalan Mahallesi'nde Yunusemre Kırsal Kalkınma Merkezi kuruyor.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Yuntdağı'nı kalkındırmaya çalışıyoruz. Yuntdağı bölgesinde en fazla nüfusa sahip olan mahallemiz Pelitalan Mahallesi. O yüzden kalkınmanın merkezini burası seçtik. İnşallah buradaki tesisler bölgemize kalkınma ve tarımsal gelişim anlamında ciddi bir katkı sağlayacak. Üretimin, pazarlamanın yapıldığı bir merkez haline dönüşecek. Çiftçilerimize hayırlı olsun. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

Fen İşleri Müdürü Fuat Balcı da "Kırsal Kalkınma Merkezimiz iki binadan oluşmaktadır. Şu anda temel kazıları ve demir döşeme işlemlerini bitirdiğimiz birinci bina iki katlıdır. Birinci kat soğuk hava deposu ve idari odalar, ikinci kat ise eğitim salonundan oluşmaktadır. İkinci bina üretim binasıdır. Üretim binasında da pekmez üretim tesisimiz, Antep fıstığı kavlama tesisimiz, un değirmenimiz, liyofilizasyon (Freeze-drying) kurutma makinelerimiz, sıvı ve taneli dolum ve ambalaj makineleri, sebze ve meyve yıkama ve doğrama makineleri ile ayrıca dışarda 50 ton kapasiteli kantarımız bulunmaktadır" diye konuştu.

Pelitalan Muhtarı Arif Şenocak ise "Yunusemre Belediyesi hem Pelitalan hem de çevre mahallelerimize yani Yuntdağımıza çok güzel bir tesisi kazandırıyor. Üreticilerimiz ve esnafımız bu tesisi kullanacaklar. İçerisinde toplantı salonlarımız, soğuk hava depolarımız, un değirmenimiz, Antep fıstığı işleme makinelerimiz, açık otoparkımız, kantarlarımız ve rampalarımız ile bütün çiftçilerimize cevap verebilecek tesisimizi bizlere kazandırdıkları için Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi ve ekibine çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Kırsal Kalkınma Merkezi'nin temeli atıldı.

Korona virüs tedbirleri altında gerçekleştirilen törenine Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Belediye Başkan Yardımcıları Şule Uygur, İhsan Akyel ve Musa Dirik, Fen İşleri Müdürü Fuat Balcı, daire müdürleri ve muhtarlar katıldı. - MANİSA

Kırsal Kalkınma Merkezi'nin temeli atıldı
Kırsal Kalkınma Merkezi'nin temeli atıldı
Kırsal Kalkınma Merkezi'nin temeli atıldı
Kırsal Kalkınma Merkezi'nin temeli atıldı

Mehmet Çerçi, Yunusemre, Yuntdağı, Balcı, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kırsal Kalkınma Merkezi'nin temeli atıldı - Son Dakika Ekonomi


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