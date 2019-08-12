Kırsal kalkınma projelerine 63 milyon liralık hibe

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli "IPARD-II 5. Çağrı sonuçları açıklanmaya başladı.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli "IPARD-II 5. Çağrı sonuçları açıklanmaya başladı. İlk etapta hayvancılık ve işleme-pazarlama sektörlerinde değerlendirmeleri tamamlanan 79 proje onaylandı ve hibe sözleşmelerinin imzalanma süreci başladı" dedi.

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