Son Dakika Haberleri: Kırsal kalkınma projelerine 63 milyon liralık hibe
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Kırsal kalkınma projelerine 63 milyon liralık hibe

59 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli "IPARD-II 5. Çağrı sonuçları açıklanmaya başladı.

Kırsal kalkınma projelerine 63 milyon liralık hibe, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli "IPARD-II 5. Çağrı sonuçları açıklanmaya başladı. İlk etapta hayvancılık ve işleme-pazarlama sektörlerinde değerlendirmeleri tamamlanan 79 proje onaylandı ve hibe sözleşmelerinin imzalanma süreci başladı" dedi.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 04:00 
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