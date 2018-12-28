Kırsal Kalkınma Trakya Bölge Çalıştayı Düzenlendi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Kalkınma Vakfı ortaklığı ile Trakya Bölgesi'nde kırsal kalkınmayı konu alan Sivil Kırsal Kalkınma Platformu Trakya Bölge Çalıştayı düzenledi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Kalkınma Vakfı ortaklığı ile Trakya Bölgesi'nde kırsal kalkınmayı konu alan Sivil Kırsal Kalkınma Platformu Trakya Bölge Çalıştayı düzenledi.



Süleymanpaşa ilçesindeki Ramada Otel'de düzenlenen çalıştaya kırsal turizm, kırsal çevre koruma ve geliştirme, kültür, kadın, gençlik vb. alanlarda Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da faaliyet gösteren Doğal Yaşamı Koruma Vakfı (DAYKO), Tekirdağ Tarım Kooperatifi Birliği, TÜRSAB Trakya, Kırklareli Kent Konseyi ve Süleymanpaşa Ziraat Odası gibi dernek, vakıf, kooperatif, çiftçi örgütleri, kırsal girişimciler katıldı.



Çalıştay tüm kurumlar için verimli olacak



Sivil Kırsal Kalkınma Platformu Trakya Bölge Çalıştayı'nın açılış konuşmasını Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hacı Aslan gerçekleştirdi. Hacı Aslan konuşmasında Trakya Bölgesi'nde tarımı daha iyi hale getirmek için farklı kurum ve kuruluşların gayretlerinin olduğunu belirterek "Biz Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak kurulduğumuz 2014 yılından bu yana Başkanımız Kadir Albayrak'ın desteği ve öncülüğünde kırsal kalkınma alanında önemli çalışma ve projelere imza attık. Bize, Türkiye Kalkınma Vakfı tarafından bölgemizde kırsal kalkınma alanında uğraş veren kurumların bir araya gelerek tecrübelerini paylaşacağı bir çalıştay düzenleme teklifi geldiğinde de bu teklifi büyük bir memnuniyetle kabul ettik. Ben, Sivil Kırsal Kalkınma Platformu Trakya Bölge Çalıştayı'nın tüm katılımcılar açısından verimli geçmesini temenni ediyor, hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum," dedi.



Çiftçi kurumları bilgi paylaşımında bulundu



Trakya Bölgesi'nde kırsal kalkınma platformunun kuruluşuna yönelik tartışmaların da yürütüldüğü çalıştayda, Trakya Bölgesi'nde yürütülen tarımsal faaliyetlerin önündeki engeller, bu faaliyetlere yönelik sorunlar ve çözüm yolları, tarımsal kalkınma sürecinin hızlandırılması konularında katılımcı kurumlar tarafından bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunuldu. - TEKİRDAĞ

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