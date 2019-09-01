Son Dakika Haberleri: Kırsal kalkınma yatırımları tanıtım toplantısı
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Kırsal kalkınma yatırımları tanıtım toplantısı

4 saat önce

İl tarım ve Orman Müdürlüğünce 13. etap kırsal kalkınma yatırımları tanıtım ve bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi.

Kırsal kalkınma yatırımları tanıtım toplantısı, System.String[]

İl tarım ve Orman Müdürlüğünce 13. etap kırsal kalkınma yatırımları tanıtım ve bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi.


Tarım ve Orman Bakanlığının uygulamaya koyduğu "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi 3. Etap Uygulama Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi" projesi dahilinde gerçekleştirilecek desteklemeler ile ilgili olarak İl Merkezi ve İlçelerde bilgilendirme toplantıları düzenlendi.


Toplantılar, Iğdır Merkez, Aralık, Karakoyunlu ve Tuzluca İlçelerinde gerçekleştirildi. Bakanlığın uygulamaya koyduğu desteklemeler kapsamında Muhtar ve çiftçilere detaylı ve geniş kapsamlı bilgi verilerek, destekten kimler faydalanabilir şartları nelerdir ve bu yatırımların içerikleri ile ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü teknik personellerince katılımcılara anlatıldı. - IĞDIR

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 12:10 Kaynak: İHA
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