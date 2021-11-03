Bakan Pakdemirli, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının yeni dönem başvurularının başladığını bildirdi - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, toplamda 1 milyar 300 milyon liralık yüzde 50 hibe desteği verilmesi planlanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının 2021-2022 dönemine ait başvurularını almaya başladıklarını bildirdi.

Sosyal medya hesabından Kırsal Kalkınma Yatırımlarına ilişkin bir dizi paylaşımda bulunan Bakan Pakdemirli, "Toplamda 1.3 milyar TL yüzde 50 hibe desteği vermeyi planladığımız Kırsal Kalkınma Yatırımlarının 2021-2022 dönemine ait başvurularını almaya başladık. Hayırlı uğurlu olsun" değerlendirmesini yaptı.

Pakdemirli, ekonomik yatırımlarda son başvuru tarihinin 21 Ocak 2022 saat 23.59'da ve kırsal altyapılarda son başvuru tarihinin 17 Aralık saat 23.59'da son bulacağını hatırlatarak, "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi programı kapsamında 74'ten fazla makine ve ekipman yüzde 50 hibe desteği ile çiftçilerimize can suyu olmaya devam edeceğiz" dedi.

Bu dönem mevcut çiftçilerin makine-ekipman ihtiyaçlarının karşılanması için KKYDP 2021-2022 dönem başvurularının Altyapı A İş Planı Kapsamında 300 bin liraya kadar yüzde 50 hibe desteği için başvuruların başladığını belirten Bakan Pakdemirli, "40 bin TL'ye kadar olan makine ve ekipmanlara öncelik verilecektir. Bu dönem ilk defa proje başvurularında asil ve yedek liste açıklanacak böylece daha fazla proje hayata geçmiş olacaktır" ifadelerine yer verdi.

(Mustafa Cenik/İHA)