Son Dakika Haberleri: Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Toplantısı
Son Dakika Güncel Haber

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Toplantısı

1 saat önce

Keban ilçesinde İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü organizesiyle çiftçilere yönelik Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi 13. Etap Toplantısı düzenlendi.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Toplantısı, System.String[]

Keban ilçesinde İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü organizesiyle çiftçilere yönelik Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi 13. Etap Toplantısı düzenlendi.

Öğretmenevi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda, Elazığ Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Destekleme Şube Müdürlüğünde ziraat mühendisi Selçuk Baysal tarafından çiftçilere bilgi verildi.

Baysal, hibelerden faydalanmak isteyen çiftçilerin 30 Eylül'e kadar başvuruda bulunabileceklerini kaydederek, "13. etap proje desteklerinde yüzde 50 hibe ile yani 'yarısı sizden, yarısı bizden' sloganıyla tüm üreticilerimiz, çiftçilerimiz, yatırımcılarımız bu desteklerden ve fırsatlardan istifade edebilirler." dedi.

Toplantıya, Elazığ Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Fuat Kerti, Keban İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin, Öğretmenevi Müdürü Mehmet Sait Aydemir, köy muhtarları ve çiftçiler katıldı.

Elazığ, Keban, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 12:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız: Davutoğlu ibretlik bir savrulma içinde
MSB duyurdu: Pençe-3 harekatında 3 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz yaralandı MSB duyurdu: Dünkü operasyonlarda toplam 24 terörist etkisiz hale getirildi CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin: Son 11 yılda 2 bin 975 kadın öldürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 14:15:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]