Son Dakika Haberleri: Kırsal kalkınmada 133 proje için 166 milyon lira destek
Son Dakika Güncel Kırsal kalkınmada 133 proje için 166 milyon lira destek

Kırsal kalkınmada 133 proje için 166 milyon lira destek

7 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği (AB) Kırsal Kalkınma Programı 2 (IPARD- II) kırsal kalkınma destekleri 5. başvuru çağrısı 3. grubunda destek almaya hak kazanan, 166 milyon liralık hibe sağlanacak 133 projenin onaylandığını bildirdi.

Kırsal kalkınmada 133 proje için 166 milyon lira destek, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği (AB) Kırsal Kalkınma Programı 2 (IPARD- II) kırsal kalkınma destekleri 5. başvuru çağrısı 3. grubunda destek almaya hak kazanan, 166 milyon liralık hibe sağlanacak 133 projenin onaylandığını bildirdi.

Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, kırsalda daha çok yatırım, üreticiye daha çok gelir, istihdama daha çok katkı amacıyla kırsal kalkınma desteklerini yatırımcılarla buluşturmaya devam ettiklerini belirtti.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun 16 Şubat'ta çıktığı IPARD-II 5. başvuru çağrı ilanı kapsamında uygun bulunan projelerin 3. grup sonuçlarının Kurumun internet adresinden açıklandığını bildiren Pakdemirli, "IPARD-II kırsal kalkınma destekleri 5. başvuru çağrısı 3. grubunda destek almaya hak kazanan ve 166 milyon liralık hibe sağlanacak 133 proje onaylandı. Hibe sözleşmelerinin imzalanma süreci başladı." ifadesini kullandı.

Bakan Pakdemirli, bu destek sayesinde kırsalda 400 milyon liranın üzerinde bir tutarda yatırım yapılmasının ve 600 kişilik yeni istihdam oluşturulmasının hedeflendiğini vurguladı.

Pakdemirli, hibe desteği alacak projelere ilişkin, "33'ü besi çiftliği, 35'i süt çiftliği, 12'si broyler, 3'ü yumurtacılık, 11'i süt işleme, 2'si kırmızı et işleme, 1'i kanatlı eti işleme, 4'ü su ürünleri işleme, 32'si de meyve ve sebze soğuk hava deposu yatırımını kapsıyor." bilgisini verdi.

Söz konusu program kapsamda desteklenecek proje sayısının toplamda 394'e ulaştığını ve bunlar için 430 milyon lira hibe sağlanacağını ifade eden Pakdemirli, böylece kırsalda 1 milyar lira yatırım ve bin 600 kişilik yeni istihdam oluşturulacağını belirtti.

Bakan Pakdemirli, kırsalda çok yönlü kalkınma hedefi çerçevesinde, modern, sürdürülebilir, rekabet gücü yüksek ve Avrupa Birliği standartlarında işletmelerin sayısını artırmak amacıyla TKDK üzerinden IPARD-II hibelerini kullandırmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 11:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon: 6 terörist etkisiz hale getirildi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Almanya Başbakanı Angela Merkel'e İstanbul daveti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 81. yıl dönümünde saygıyla yad ediyorum Metin Feyzioğlu'ndan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak açıklaması: Her ikisinin de kaleminde kan vardır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 19:21:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırsal kalkınmada 133 proje için 166 milyon lira destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]