Kırsal kalkınmada 503 projeye 250 milyon lira hibe

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, IPARD-II Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında değerlendirilerek uygun bulunan 503 proje için 250 milyon lira hibe sağlanacağını bildirdi.

Bakan Pakdemirli yazılı açıklamasında, kırsal kalkınmayı üretim ve insan odaklı bir bakış açısıyla ele aldıklarını belirterek, kırsaldan kente göçün önlenmesi, kadın ve genç girişimcilerin desteklenmesi, istihdamın artırılması ve kaliteli üretimin teşvik edilmesi amacıyla, IPARD-II kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) aracılığıyla 42 ilde 16 sektördeki yatırımlara yüzde 40 ile yüzde 70 arasında hibe desteği sağladıklarını ifade etti.

Bu çerçevede, TKDK'nin geçen yıl çıktığı IPARD-II 6. Başvuru çağrı ilanı kapsamında uygun bulunan ve onaylanan projelerin 2. grup sonuçlarının "www.tkdk.gov.tr" adresi üzerinden açıklandığını bildiren Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme sektöründe değerlendirmesi tamamlanan 503 projenin, değerlendirme ve seçim komisyonunca onaylanarak hibe sözleşmelerinin imzalanma süreci başladı. Hibe desteği alacak projelerin, 262'si bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi, bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi, 43'ü arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi, 95'i zanaatkarlık ve katma değerli ürün, 48'i kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri, 14'ü makine parkı, 41'i yenilenebilir enerji yatırımlarını kapsıyor."

Pakdemirli, onaylanan 503 projeye toplam 250 milyon lira hibe sağlanacağını, bu sayede kırsalda 450 milyon liralık yatırım yapılmasının hedeflendiğini ifade etti.