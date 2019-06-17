Son Dakika Haberleri: Kırsal kalkınmada 947 projeye 26 milyon 212 bin liralık destek
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Kırsal kalkınmada 947 projeye 26 milyon 212 bin liralık destek

1 saat önce

Gaziantep'te, "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım Programı" kapsamında 947 projeye 26 milyon 212 bin lira hibe desteği sunulacağı bildirildi.

Kırsal kalkınmada 947 projeye 26 milyon 212 bin liralık destek, System.String[]
Gaziantep'te, "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım Programı" kapsamında 947 projeye 26 milyon 212 bin lira hibe desteği sunulacağı bildirildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:43 
Gaziantep
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