Kırsal kalkınmada 947 projeye 26 milyon 212 bin liralık destek
1 saat önce
Gaziantep'te, "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım Programı" kapsamında 947 projeye 26 milyon 212 bin lira hibe desteği sunulacağı bildirildi.
Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:43
'te, "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım Programı" kapsamında 947 projeye 26 milyon 212 bin lira hibe desteği sunulacağı bildirildi.
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