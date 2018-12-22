Kırsal Kalkınmada Bursa Modeli

Bursa'da kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla yüksek verimli hayvan ırkı temininden, kaliteli tohumluk dağıtımına, çiftçi eğitimlerinden ürünlerin pazarlanmasına kadar her alanda önemli çalışmaları hayata geçiren Tarım A.Ş. uyguladığı projelerle, Adana'da yapılan 'tarımda kalkınma' temalı MÜSİAD Türkiye İstişare Toplantısı'nda tüm dikkatleri çekmeyi başardı.

Türkiye'nin değişik yerlerinden yaklaşık 300 iş adamı ve profesyonel çiftçinin yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç'un da katıldığı toplantıda, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği kırsal kalkınma projeleri beğeni topladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin tarım şirketi Tarım A.Ş. Genel Müdürü Fetullah Bingül, Bursa'da tarıma değer katan projeleriyle ilgili bir sunum yaptı.

KALKINMA ODAKLI PROJELER

Bursa'nın Türkiye coğrafyasındaki konumu ve ekolojik yapısıyla çok önemli avantajlara sahip bir kent olduğunu hatırlatan Bingül, incir, deveci armudu, ahududu ve şeftali gibi marka ürünlerle Bursa'nın meyvecilik açısından da özel bir şehir olduğunu kaydetti. Bursa'nın sanayi şehri özelliğinin diğer özelliklerini bastırıyor gibi göründüğünü ifade eden Bingül, "Hâlbuki Bursa tarım alanında da ülkemizin önemli şehirlerinden biri. Bu özelliğimizi daha ön plana çıkarabilmek ve kalkındırmak adına Bursa Büyükşehir Belediyesi TARIM AŞ. olarak tarıma çok ciddi destekler sağlıyoruz. Bu amaçla şehrimizin tarımla ilgili tüm kurum ve kuruluşlarıyla bir araya geliyoruz. Birlikte istişareler ve projeler yapıyoruz. Damızlık küçükbaş yetiştiriciliği projesi, damızlık büyükbaş yetiştiriciliği projesi, toplu hayvancılık projesi, büyük tarım projesi, Bursa ipeği hayat buluyor projesi, ısıtmalı sera ile kooperatif kapsamında üretim projesi, Bursa tarım haritası projesi, tarımla engellerimizi aşıyoruz projesi, ahududu yetiştiriciliği projesi, örnek arılık ve arıcılık eğitimleri, soğuk hava deposu, ürün işleme, paketleme ve şoklama tesisi, meyve ihracatı gibi projelerle kırsalda kalkınmanın önünü açıyoruz" dedi.

GELECEK TARIMDA

Geleceğin tarımda olduğunu ve tarımın geleceğinin ise akıllı üretim teknikleri ve hassas tarımda olduğunu ifade eden Bingül, "Bu nedenle tarım ve hayvancılıkta teknolojiyi çok yakından takip ediyoruz. Tarımla ilgili hedefler belirleyip hep birlikte aynı hedeflere odaklanmamız gerektiğini düşünüyoruz. Vatandaşlarımıza ön açıcı, ufuk genişletici ve destekleyici bir şekilde akıllı üretimi, hassas tarımı anlatıyor, daha da önemlisi bizzat uygulayarak ve geliştirerek öncülük ediyoruz. Ürünlerimizin uluslararası pazarlara açılmasına öncülük ediyor, şehir ve üreticiler adına fuarlara katılıyoruz. Bursa'nın tarımsal kalkınmasını sağlamak adına, nitelikli projeleri hayata geçirirken, farklı kurum ve kuruluşların projelerine de ortak olarak veya destek vererek çiftçimizin, üreticimizin her anlamda kazanmasına katkı sağlıyoruz" diye konuştu.