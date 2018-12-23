Son Dakika Haberleri: Kırsal kalkınmada Bursa modeli

Kırsal kalkınmada Bursa modeli

4 saat önce

Tarım AŞ. uyguladığı projelerle, Adana'da gerçekleştirilen 'tarımda kalkınma' temalı MÜSİAD Türkiye İstişare Toplantısı'nda dikkati çekti.

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Tarım AŞ. uyguladığı projelerle, Adana'da gerçekleştirilen 'tarımda kalkınma' temalı MÜSİAD Türkiye İstişare Toplantısı'nda dikkati çekti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 09:18 

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Adana, Ekonomi
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