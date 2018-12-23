Kırsal kalkınmada Bursa modeli
4 saat önce
Tarım AŞ. uyguladığı projelerle, Adana'da gerçekleştirilen 'tarımda kalkınma' temalı MÜSİAD Türkiye İstişare Toplantısı'nda dikkati çekti.
Tarım AŞ. uyguladığı projelerle, Adana
'da gerçekleştirilen 'tarımda kalkınma' temalı MÜSİAD Türkiye
İstişare Toplantısı'nda dikkati çekti.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 09:18
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