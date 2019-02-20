Kırsal kalkınmada üreticiye destek
1 saat önce
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından '%25 Çiftçi Katkılı Arıcılığa Kovan Desteği Projesi' kapsamında 277 üreticiye 2 bin arı kovanı dağıtıldı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
tarafından '%25 Çiftçi Katkılı Arıcılığa Kovan Desteği Projesi' kapsamında 277 üreticiye 2 bin arı kovanı dağıtıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:55
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