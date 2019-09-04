Kırsal kalkınmaya 45 milyon liralık destek

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hibe Programı kapsamında uygulanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde Edirne'deki üreticilere 45 milyon liralık hibe desteği sağlanmış olacak.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticileri bilgilendirmek amacıyla Edirne Ticaret Borsası'nda Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'nın 13. etabı ve hibe programları bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, programda yaptığı konuşmada, 2005 yılından beri uygulanan program kapsamında, kentteki üreticilere milyonlarca liralık hibe desteğini sağlandığını söyledi.

Programın 12 etabı boyunca 101 projenin hibe desteği aldığını anımsatan Bayazıt, "Bu 12 etap boyunca ilimizde 37 milyonluk bir proje hibe desteği verdik. 101 projemiz vardı. Bu projelerimizin 92'si tamamlandı, şu anda 9 tanesi tamamlanmak üzere devam ediyor. Tamamlandığı zaman yaklaşık 7 milyonluk da ona hibe desteği verilecek ve toplamda 45 milyonluk bir hibe desteği bu yatırımlara bakanlığımız tarafından verilmiş olacak." dedi.

Bayazıt, kırsal kalkınmaya önem verdiklerini dile getirerek, verilen hibe destekleriyle tarımsal kalkınmada önemli atılımlar yaşandığını ifade etti.

Hibe desteklerinin yanında yatırımcılarında yaptığı katkılarla program kapsamında yaklaşık 150 milyon liralık bir yatırıma ulaşıldığını anlatan Bayazıt, şunları kaydetti:

"Bu yatırımların ilimize çok büyük ve önemli katkıları var. Bu programla ilk olarak doğal kaynaklar ve çevrenin korunması önemseniyor. Kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi amaçlanıyor.

Tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi ve gıda güvenliğinin güçlendirilmesi de programın ana hedefleri arasında. Program kapsamında ayrıca kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının geliştirilmesi, yeni teknolojilerin üreticilerle buluşturulması ve genişletmesi amaçlanıyor."

Bayazıt, 3. Tarım ve Orman Şurası'nın da ekim ayında toplanacağını belirterek, toplantıda tarımla ilgili 25 yıllık yol haritasının belirleneceğini sözlerine ekledi.

ETB Başkanı Özay Öztürk de tarım ve hayvancılığın gelişmesinde hibe desteklerinin önemine değinerek üreticilerin programlardan yararlanmak için girişimlerde bulunmasını tavsiye etti.

Toplantıya, Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, ETB Meclis Başkanı Fedai Canım ve üreticiler katıldı.