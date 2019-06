Kırsal kalkınmaya belediye desteği

Şehitkamil Belediyesinin 5 yıl önce başlattığı arazi yolu çalışmaları meyve vermeye devam ediyor.

Şehitkamil Belediyesinin 5 yıl önce başlattığı arazi yolu çalışmaları meyve vermeye devam ediyor. Açılan arazi yolları sayesinde ekim, bakım ve hasat zamanı kolaylıkla arazisine ulaşan çiftçiler, duydukları memnuniyeti anlattılar.



Şehitkamil Belediyesinin 'kalkınma yerelde başlar' anlayışından hareketle 5 yıl önce başlattığı arazi yolu açma çalışmaları kapsamında bugüne kadar yaklaşık bin 154 kilometre arazi yolu açıldı. Şehitkamil Belediyesinin; çiftçinin arazisine ulaşmasını sağlayacak, üretimi arttıracak ve kırsal mahallelerin birbiriyle bağlantısını sağlayacak çalışmaları çiftçinin yüzünü gülmeye devam ediyor. Şimdilerde başlayan hasat için arazisine kolaylıkla ulaşan çiftçiler, duydukları memnuniyeti ifade ederek Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür ettiler.



Beyreli, Bedirkent ve Sam Mahallesinde ikamet eden çiftçiler, konuyla ilgili yaptıkları değerlendirmelerde arazi yollarının açılmasının kendilerine sağladığı avantajları dile getirdiler. Çiftçiler; işleyemedikleri arazi yollarını bugün işleyebildiklerini, üretimlerinin arttığını, daha önce kullanamadıkları arazileri artık kullandıklarını kaydettiler.



"Çiftçimiz arazisine kolaylıkla ulaşım sağlayabiliyor"



Arazi yollarının açılmasıyla çiftçinin rahat ettiğini kaydeden Bedirkent Mahalle Muhtarı Abdullah Yılmaz, "Şehitkamil Belediyemizin verdiği hizmetlerden çok memnunuz. Allah, Başkanımız ve ekibinden yaptığı hizmetlerden dolayı razı olsun. Çiftçimiz arazi yolları açıldıktan sonra arazisine daha rahat gidip geliyor. Daha önce arazi yollarımız kapalıydı. Çiftçimiz, şu an arazisine kolaylıkla ulaşım sağlayabiliyor. Çiftçimiz rahat, mahalle sakinlerimiz rahat. Bundan dolayı çok memnunuz. Mahallemizde daha önce taziye evi de yoktu. Mahalle sakinlerimiz bu durumdan rahatsız oluyordu. Misafirlerini evinde ağırlamak zorunda kalıyordu. Belediyemiz, taziye evimizi yaptı, şu an taziye evimiz var. Şu an taziye ziyaretleri sıkıntısız bir biçimde ağırlanıyor" diye konuştu.



"Önceden bu yollardan biçer geçemiyordu"



Açılan yollar sayesinde sorunsuz bir hasat dönemi yaşadıklarını belirten çiftçi Mehmet Duru, "Arazi yollarında daha önce sıkıntımız vardı. Belediyemiz, yollarımız açtı. Hatta tüm arazi yollarını açtıktan sonra aşırı yağıştan dolayı tahrip olan ve kapanan arazi yollarımızı tekrar açtı. Arazilerimize şu anda gitmekte, üretimimizde büyük kolaylık yaşıyoruz. Daha önce bu konularda sıkıntı yaşıyorduk. Bu çalışmalardan dolayı çok teşekkür ederim. Şu anda buğdayın biçer zamanı. Daha önce bu yollardan biçer geçmiyordu. Şu anda biçer rahatlıkla bu yollardan geçerek tarlamıza gidip biçme işlemini gerçekleştiriyor, biz de mahsulümüzü evimize getiriyoruz. Bu çalışmalardan dolayı çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.



"Araziler işlenmiyordu, üretim yapılamıyordu"



İşlenmeyen arazilerin artık işlemeye açılacağını dile getiren Sam Mahalle Muhtarı Ekrem Kaya, "Çiftçimizin arazi yollarıyla ilgili talepleri vardı. Belediye Başkanımıza bu talebi ilettik. Belediye Başkanımız, sağ olsun ekipleri yolladı, yollarımızın bir kısmını açtırdı, açtırmaya da devam ediyor. Yaklaşık 2 haftadan bu yana çalışma yapılıyor. Tarım arazileri işletilemiyordu, üretim yapılamıyordu. Topraklar kıraç olarak duruyordu. Ama şimdi arazi yolları açıldıktan sonra artık kıraç araziler de dahil her yerde tarım yapılabilecek. Çiftçilerimiz rahatlıkla tüm arazilerini işleyebilir, kullanabilir. Bu yapılan çalışmalardan dolayı Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na çok teşekkür ederiz" değerlendirmesinde bulundu.



"Tüm yollar açıldı"



Arazi yollarıyla ilgili hiçbir sıkıntılarının kalmadığını vurgulayan Beyreli Mahalle Muhtarı Mehmet Karaoğlan, "Allah, Şehitkamil Belediye Başkanımız ve ekibinden razı olsun. Belediye Başkanımız çalışma başlatmadan önce arazi yollarımız kötü durumdaydı. Mahallemizdeki tüm arazi yolları açıldı. Şu anda hiçbir sıkıntımız kalmadı. Emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ederim. Bazı yollarımızda eskiden traktörle yarım saatte giderken şimdi 10 dakikada gidebiliyorsunuz. Arazilere daha iyi bakım yapabiliyorsunuz. Önceden arazilere gidilemiyordu. Önceden çiftçiler mağdur oluyordu. Şu an anda yollarımız gayet güzel oldu" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Domatesin fiyatı tarlada 50 kuruşa düştü

Domatesin fiyatı tarlada 50 kuruşa düştü

Türkiye'de saç ekim ekonomisi 1 milyar doları geçti

Saadet Partili vekil: Ceza ve Mercan Dede Meclis'te konser versin