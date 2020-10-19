Kırsal kalkınmaya büyük destek - Son Dakika

Kırsal kalkınmaya büyük destek

19.10.2020 00:58
Kırsal kalkınmaya büyük destek, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, IPARD-II Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Destekleri 9. Başvuru Çağrısı 1. Grup sonuçlarının belli olduğunu belirterek, bu kapsamda destek almaya hak kazanan bin 49 projeye 243 milyon lira hibe sağlanacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, IPARD-II Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Destekleri 9. Başvuru Çağrısı 1. Grup sonuçlarının belli olduğunu belirterek, bu kapsamda destek almaya hak kazanan bin 49 projeye 243 milyon lira hibe sağlanacağını açıkladı.

IPARD programını uygulayan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) 16 farklı alt sektörde 42 ilde yapılacak yatırımlara hibe desteği sağlayarak yatırımcıların hayallerini gerçekleştirmeye devam ettiğini vurgulayan Bakan Pakdemirli, şöyle devam etti:

"AB standartlarında üretim ve işleme tesislerinin kurulmasına ve modernizasyonuna yüzde 40 ila yüzde 50 arasında hibe desteği sağlıyoruz. Bu bağlamda TKDK'nın uyguladığı IPARD II Programı çerçevesinde 11 Mayıs 2020 tarihinde yayımlanan 9. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında uygun bulunan projelerin 1. grup sonuçları belli oldu."

Açıklanan bin 49 adet projeye 243 milyon TL hibe desteği sağlanacağını belirten Bakan Pakdemirli, "Bin 49 projenin 11'i tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar sektöründen, bin 38'i ise çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme sektöründen oluşuyor. Sağlanan hibe sayesinde 433 milyon TL tutarında yatırımın hayata geçirilmesini hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar Tedbirinde açıklanan projelerin 3 adedi süt üreten, 6 adedi kırmızı et üreten, 1 adedi kanatlı eti üreten, 1 adedi yumurta üreten işletme yatırımını kapsıyor. Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri kapsamında açıklanan projelerin ise 783 adedi bitkisel üretim, işleme ve paketleme, 126 adedi arıcılık ve arı ürünleri üretim, işleme ve paketleme, 47 adedi zanaatkarlık ve katma değerli ürünler, 16 adedi kırsal turizm ve rekreasyon, 6 adedi su ürünleri yetiştiriciliği, 12 adedi makine parkları, 48 adedi de yenilenebilir enerji yatırımından oluşuyor. Çağrı kapsamında onaylanan projeler, www.tkdk.gov.tr web adresinde kamuoyuna açıklandı. - ANKARA

Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği, Bakan, TKDK, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kırsal kalkınmaya büyük destek - Son Dakika Ekonomi

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