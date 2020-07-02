Kırsal kalkınmaya son 2 yılda 855 milyon lira hibe verildi

- Tarım ve Orman Bakanlığı, 2 bin 745 projeye 970 milyon lira destek sağlayacak

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kırsal kalkınma yatırımlarına son iki yılda 855 milyon lira hibe verdiklerini, bu yıl ise 13. etap kapsamında kabul edilen 2 bin 745 projeye 970 milyon lira daha destek sağlayacaklarını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2006 yılında başlatılan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ile yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Bakan Pakdemirli, 81 ilde üretici gelirlerini artırmak ve çeşitlendirmek, yeni teknoloji içeren, tarıma dayalı küçük ve orta ölçekli sanayinin gelişmesine ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak amacıyla ekonomik ve altyapı yatırımlarına destek verdiklerini belirtti. Bu çerçevede bitkisel, hayvansal ve su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, çiftçilik faaliyetlerinin geliştirilmesi, yenilenebilir enerji kullanan sera, el sanatları, soğuk hava deposu ve kırsal turizm gibi konularda yatırımcılara yüzde 50 oranında hibe desteği sağladıklarını ifade eden Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Son iki yılda 2 bin 756'sı tamamlanan 2 bin 859 projeye 855 milyon lira hibe desteği verdik. Bu destek sayesinde kırsalda yaklaşık 1,8 milyar liralık yatırım yapılmış oldu. Bu yıl ise 13. etap kapsamında bin 63'ü ekonomik yatırımlar, bin 682'si de kırsal ekonomik altyapı yatırımları olmak üzere toplamda 2 bin 745 adet projeye destek sağlayacağız. Bu projelere de 970 milyon lira hibe sağlayacağız."

Destekleme kapsamı daha da genişleyecek

2021-2025 yıllarını kapsayan 4. Dönem Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı ile ilgili çalışmaların devam ettiğini bildiren Pakdemirli, yeni dönemde kapsamın daha da genişleyeceğini söyledi. Pakdemirli, bu kapsamda mevcut konulara ek olarak tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, depolanması ve paketlenmesi, aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesi, su ürünleri yetiştiriciliği, ipekböceği yetiştiriciliği, tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için makine parkları, yenilenebilir enerji üretimine bağlı olmaksızın yeni seraların yapılması, kanatlı yetiştiriciliği konularında destek vermeyi planladıklarını dile getirdi.