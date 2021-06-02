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Kırsal Kesime Güçlü Alt Yapı Desteği - Son Dakika

Kırsal Kesime Güçlü Alt Yapı Desteği

02.06.2021 17:48
Kırsal Kesime Güçlü Alt Yapı Desteği, System.String[]

Vali Mahmut Çuhadar, kırsal kesimin alt yapısını iyileştirmek, daha modern ve yaşanılabilir hale getirmek amacıyla Adıyaman İl Özel İdaresine ait günde 700 metrekare üretim kapasitesi olan Kilitli Parke Üretim Tesisini inceledi.

Vali Mahmut Çuhadar, kırsal kesimin alt yapısını iyileştirmek, daha modern ve yaşanılabilir hale getirmek amacıyla Adıyaman İl Özel İdaresine ait günde 700 metrekare üretim kapasitesi olan Kilitli Parke Üretim Tesisini inceledi.

Börgenek Köyü civarında bulunan İl Özel İdaresine ait Kilitli Parke Taşı Üretim Tesisini İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan ve Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık'la birlikte gezen Vali Mahmut Çuhadar, tesiste incelemelerde bulunarak, tesisin günlük üretim kapasitesi ile mevcut durumu hakkında İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık'tan bilgi aldı.

Adıyaman İl Özel İdaresi kırsal alt yapı hizmetlerinde önemli bir yer tutan kilitli parke taşı ile köy içi düzenlemelerin daha da modern bir hale getirilmesini hedefliyor.

Adıyaman İl Özel İdaresinin kırsal alt yapıda yaptığı hizmetlerde önemli bir yer tutan kilitli parke taşı üretim tesisi ile köylerimizin köy içi düzenlemeleri ve alt yapısını modern bir hale getirmeyi amaçladıklarını belirten Vali Mahmut Çuhadar, "Bilindiği gibi ilimiz Adıyaman geniş bir coğrafyaya sahiptir. Tesisimiz günlük 700 m2 parke taşı üretimi yaparak gerek ilçelerimize bağlı köylerimizi gerekse de il merkezine bağlı köylerimizin köy içi parke ihtiyaçlarını karşılayarak, köylerimizin alt yapısını güçlendirip, kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızı kışın çamurdan yazın tozdan kurtarmış oluyoruz. Bugüne kadar birçok köyümüze parke taşı döşendi. Özel İdaremiz yol, su, kanalizasyon faaliyetleri ile kırsal altyapıda hizmet standardını her geçen gün yükseltiyor. Köylerimizde çöp toplama faaliyetleri de olmak üzere birçok hizmet yapılıyor. Şehirde ne varsa, köylerde de o yapılacak düsturuyla geçmişten bugüne birçok çalışmalar yapıldı. Adıyamanlı vatandaşlarımız her türlü hizmetin en güzeline layıktır. Hemşerilerimize ne yapsak azdır. Bundan sonra da köylerimize yönelik eksik çalışmalarımızı gözden geçirip, kırsal kesime yönelik ihtiyaç ve talepleri imkanlarımız dahilinde çözmeyi hedefliyoruz "dedi.

Kırsal Kesime Güçlü Alt Yapı Desteği

Meclis Başkanı, Mahmut Çuhadar, Adıyaman, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Kırsal Kesime Güçlü Alt Yapı Desteği - Son Dakika


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