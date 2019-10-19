Kırsal mahalle buluşmalarının 10'uncusu Kızılkaya'da yapıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın Çocuk ve Aile Dairesi Başkanlığı tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen kırsal mahalle buluşmalarının 10'uncusu, Toroslar ilçesine bağlı Kızılkaya Mahallesi'nde gerçekleşti.



Mersin'in merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan ve nüfusunun yoğunluklu olarak tahtacılıkla uğraştığı Kızılkaya'da kolektif bir anlayışla kurulan Yeni Dünya Derneği, geniş alanda orman ürünleriyle kurulan alanlarla beğeni topladı. Buluşmaya katılan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in eşi Meral Seçer ile Kadın Çocuk ve Aile Dairesi Başkanlığı'nın yöneticilerinden Şerife Hasoğlu Dokucu ile birlikte buluşma alanını gezen kadınlar, alanda orman ürünlerinden yapılan kamp alanı, tiyatro sahnesi, sinema, oyun alanları gibi yerleri büyük bir ilgiyle karşıladı. Etkinlik sonunda çekilen toplu anı fotoğrafının ardından mahalle sakinlerinden Hüseyin Kara'nın yöresel oyun biçimleriyle ilgili anlattığı hikaye, misafirlere keyifli anlar yaşattı. Etkinlikte konuşan Meral Şeçer, kırsal mahalle buluşmalarının kadın emeğinin değerlendirilmesi noktasındaki önemine vurgu yaparak, "Kızılkaya'ya gelip bu güzel insanları tanıdığım için çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Çok değişik bir ambiyansta, farklı bir kültürü, doğa sevgisini, insan sevgisini yansıtan bir anlayış var burada. En önemli özelliğinden birisi de muhtarının kadın olması. Gerçekten güçlü bir kadın. Kendisi muhtar olunca eşi de onun basın danışmanı olmuş. Aralarında öyle bir espri var. Şimdi kooperatifimiz kuruldu. Amacımız özellikle kırsal alanda dar gelirli olmak üzere kentte kadınlarımızı üretime yönlendirmek. Bu kırsal gezilerimizin bize çok faydası olduğunu görüyoruz. Bunu kooperatif kurulumundan sonra daha iyi anladık. Biz aslında şu anda alanı tanıyoruz. Hangi köyümüzde neler üretiliyor, kadınlarımız neler yapıyor, bunları görüyoruz. Bu anlamda kooperatifimiz daha güçlü olacak. Kadınlarımızı, muhtarımızı kutluyoruz. Muhtar sayısının bir daha ki seçimlerde artmasını istiyoruz, olacağına da inanıyoruz. Kadınlarımızın çok güçlü olduğunu gördük. Çok mutluyuz" dedi.



Kurulumu tamamlanan kadın kooperatifinin Kızılkaya'daki kadınlar için büyük avantaj sağlayacağını dile getiren Kızılkaya Mahalle Muhtarı Candan Kara ise buluşmanın mahallelerinde gerçekleşmesinden memnun kaldıklarını belirterek, "Kızılkaya öncelikle kendi yağında kavrulan bir yer. İnsanlar daha çok doğada olmayı seviyor, ormanla ilgileniyor. Ben özellikle bu kooperatifin kurulmasına çok sevindim. Çünkü buradaki insanların ne yapacaklarıyla, ne üretecekleriyle ilgili bir fikirleri yoktu. Ürettiklerini ne yapacaklarıyla ilgili fikirleri yoktu. Şimdi bir adres oldu. Onun için çok mutluyum, çok seviniyorum. Öncülük edenlere, özellikle Meral hanıma ve Şerife hanıma çok teşekkür ediyorum. İlk kez böyle bir ziyaret oldu. Ziyaretlerinden dolayı da çok teşekkür ediyorum. Çok memnun oldum" diye konuştu. - MERSİN