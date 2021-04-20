'Kırsal mahalle statüsü, çiftçinin üretimini artıracak'

TÜRKİYE Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, yürürlüğe giren 'Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği' ile büyükşehir sınırlarında bulunan ve daha önce köyden mahalleye dönüştürülen yerleşim yerlerine 'kırsal mahalle' statüsü tanındığını söyledi. Çelik, "Bu düzenlemeyle çiftçimizin girdi maliyetleri düşecek ve üretim artacaktır" dedi.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, Çankaya ilçesine bağlı Çavuşlu Mahallesi'nde çiftçileri ziyaret etti. Çelik çiftçilere, geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği' hakkında bilgi verdi. Yönetmelikle büyükşehirde yer alan ve eskiden köy statüsünde olan yerleşim yerlerinin tekrar 'kırsal mahalle' olarak adlandırılacağını aktaran Çelik, yasayla birlikte kırsalda ağıl ve ahır yapımında, elektrik ve su bedellerinde en düşük tarifeden ödeme yapılırken, çiftçilerin girdi maliyetlerinin azalacağını anlattı.

'VERGİ VE HARÇLARDA İNDİRİME GİDİLECEK'TÜDKİYEB Başkanı Çelik, köylerin mahalle olması nedeniyle çiftçinin zor durumda olduğunu ve bu zorlukları aşmak için uzun süredir çalıştıklarını belirterek, "Yeni düzenleme, çiftçilere ve yetiştiricilerimize erken bayram müjdesi olmuştur. Bu yasayla 2464 sayılı kanuna bağlı olarak ticari, turistik ve sanayide kullanılan arsa, bina ve araziler için emlak vergisi ve harçlara katılma payında yüzde 50 indirim uygulanacak. İçme ve kullanma sularında da uygulanacak indirimler; iş yerleri için en düşük tarifenin yüzde 50'si kadar konutlar için de bu oran yüzde 25'i geçmeyecek şekilde olacak" dedi.'ÇİFTÇİNİN MALİYETİ DÜŞECEK ÜRETİM ARTACAK'Bu süreçte en çok zararı da hayvancılık sektörünün gördüğünü belirten Çelik, "Bize 'faaliyetlerinizi mahalle dışında sürdürün' dediler. 'Mahalle sınırları içerisinde tarımsal ve hayvansal faaliyet gösteremezsiniz' dediler, meralara gittiğimizde aynı kanunun meralarda da uygulandığını gördük. Buralarda biz hayvancılık yapamadık, bu alanlarda ahırlarımız ve ağıllarımız varsa da yıkıldı. Birçok işletmeye kilit vurulmak zorunda kalındı. Bu durum hayvancılığı ve tarımı çok olumsuz etkiledi. Bu yasayla bu durum ortadan kalkarak, yetiştiricilere tekrardan köylerde faaliyet gösterme imkanı sağlandı. Eskiden bu topraklara çivi bile çakamazken, bu yasanın çıkmasıyla birlikte vatandaşımız hiçbir harç ödemeden ruhsatlı ahır yapacak ve kırsalda yaşama imkanına kavuşacak. Artık yetiştiriciler doğdukları yerde doyacaklardır. 'Kırsal mahalle' ile birlikte çiftçimizin girdi maliyetleri düşecek ve üretim artacaktır" diye konuştu.