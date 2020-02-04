Kırsal mahallede doğal gaz sevinci - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırsal mahallede doğal gaz sevinci - Son Dakika

Kırsal mahallede doğal gaz sevinci

6 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı kırsal Ovacık Mahallesi'nde yaşayanlar, doğal gaza kavuşmanın sevincini yaşıyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı kırsal Ovacık Mahallesi'nde yaşayanlar, doğal gaza kavuşmanın sevincini yaşıyor.

İlçe merkezine 24 kilometre uzaklıktaki Ovacık Mahallesi'nde, doğal gaz boru hattı çalışmalarının tamamlanmasının ardından evler doğal gaza kavuştu. Mahalledeki 80 konutta, doğal gaz kullanımına başlandı, ev kadınların iş yükü de büyük oranda azaldı.

Ovacık Mahallesi Muhtarı Ziya Güler, büyükşehir yasasıyla mahalle statüsü kazanan Ovacık'ın 700 yıllık geçmişi olduğunu söyledi. Mahalledeki 170 hanede, 850 kişinin yaşadığını dile getiren Güler, mahalle ekonomisinin, açık sebze üretimine dayandığını kaydetti.

Güler, köy statüsündeyken pek çok zorlukla karşılaştıklarına dikkat çekerek "Mahalle olduktan sonra hizmetler arttı. Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı, ücretsiz toprak analizi, Bilgi Evi gibi hizmetlerinden faydalanıyoruz. Hayatımızda çok şey değişti." şeklinde konuştu.

Son olarak Gebze Belediyesi'nin girişimleriyle doğal gaza kavuştuklarını vurgulayan Güler, şunları kaydetti:

"Gebze Belediye Başkanımızdan, köyümüze doğal gaz getirilmesini talep ettik. Kendisi de 2021 sonuna kadar ilçedeki tüm köylere doğal gaz getirme hedefi koymuş. Onun desteğiyle çalışmalar 2 ay içerisinde tamamlandı. Artık diğer altyapıyı tamamlayacağız. Çok uzun yıllardır 'Acaba gelir mi' diye düşündüğümüz doğal gaz, bugün köylülerimiz tarafından kullanılıyor. İnanılmaz bir sevinç var. Günlük hayatı başlı başına etkiledi. Özellikle ev kadınları çok memnun. Musluğu açıyor sıcak su geliyor, tüp bitti derdi yok."

Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile diğer yetkililere teşekkür etti.

Bakkal işleten Aşkın Erbaş da köy halkı olarak doğal gaza kavuştukları için mutlu olduklarını belirtti.

Zuhal Erbaş ise 18 yıldır köyde yaşadığını, hep doğal gaz hayali kurduklarını kaydederek "Sonunda doğal gaz geldi. Günlük hayatımızı olumlu etkiledi, özellikle ocak ve sıcak su yönünden çok rahatladık." dedi.

Derya Yamalı da "Kadınların hayatı çok kolaylaştı. Sıcak su büyük rahatlık oldu. Artık tüp bitme riski yok. Eskiden tüp bitince, eşimin gelmesini bekliyorduk. Artık öyle bir sorunumuz kalmadı. Vesile olan herkese çok teşekkür ederiz." dedi.

Kırsal mahallede doğal gaz sevinci

Ovacık Mahallesi, Kocaeli, Ovacık, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:19 Kaynak: AA
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