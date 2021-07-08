Üye Girişi
Kırsal mahallede 'golf' şöleni - Son Dakika

Kırsal mahallede 'golf' şöleni

08.07.2021 21:05
Kırsal mahallede 'golf' şöleni, System.String[]

DENİZLİ'nin Güney ilçesinde, görev yaptığı okulun öğrencilerinin tamamını lisanslı sporcu haline getiren, yaygın olmayan spor branşlarıyla tüm öğrencilerin ve mahalle halkının hayatına farklılık katan beden eğitimi öğretmeni Suat Arı öncülüğünde, kırsal Eziler Mahallesi'nde golf...

DENİZLİ'nin Güney ilçesinde, görev yaptığı okulun öğrencilerinin tamamını lisanslı sporcu haline getiren, yaygın olmayan spor branşlarıyla tüm öğrencilerin ve mahalle halkının hayatına farklılık katan beden eğitimi öğretmeni Suat Arı öncülüğünde, kırsal Eziler Mahallesi'nde golf turnuvası düzenlendi. Genç yaşlı çok sayıda vatandaşın katıldığı turnuva, renkli görüntülere sahne oldu.

Güney ilçesine 14 kilometre mesafedeki kırsal Eziler Mahallesi'ndeki Mustafa Kaçmaz Ortaokulu'na 4 yıl önce tayin olan Beden Eğitimi Öğretmeni Suat Arı, tüm öğrencilerinin ve mahalle halkının hayatına farklılık kattı. Arı, çocuklara sporu sevdirmek için, curling, bocce, dart, hemsball, korfboll, golf, hokey, oryantiring, golf gibi yaygın olmayan branşlarla tanıştırdı.

Okuldan arta kalan zamanlarda, kekik ve tütün tarlalarında çalışan öğrencilerini spora yönlendiren Arı, 120 öğrencisinin tamamının çeşitli branşlarda lisanslı sporcu yaptı. Arı'nın öğrencileri okulda aldıkları eğitimin ardından çok sayıda il ve bölge birincilikleri elde etti. Öğrenciler katıldıkları müsabakalarda 17 birincilik, 12 ikincilik 10 üçüncülük, 1 kez de dördüncülük kupası kazandı. Geçen süre zarfında, mahallede yaşayanlar da bu spor dallarına ilgi duymaya başladı. Mahallede, Arı öncülüğünde yetişkinlerin oluşturduğu veteran hokey takımı kuruldu.MAHALLEDE GOLF HEYECANISabancı Vakfı'nın 'karşılaştıkları sorunları çözmek için uğraşan ve topluma cesaret veren kişilerin' hikayelerini ele alan Fark Yaratanlar Projesi kapsamında Suat Arı, 'Bu köyde herkes sporcu' projesiyle 12'nci sezonun fark yaratanı seçildi. Spor kültürünün yerleştiği mahallede Arı öncülüğünde, Sabancı Vakfı'nın da destekleriyle 'Eziler Cup Golf Turnuvası' düzenlendi. Kırsal bir mahallenin ev sahipliği yaptığı golf turnuvası renkli görüntülere sahne oldu. Şölen havasında yapılan turnuvaya 7'den 70'e çok sayıda mahalle sakini katıldı. Yöresel kıyafetleri ile turnuvaya katılan kadınlar golf oynamanın heyecanını yaşadı. Tarlalarında çalıştıktan sonra golf oynamaya gelen genç, yaşlı çok sayıda kişi, ilk kez golfle tanışıp, atış yapmanın deneyimini yaşadı.'TÜRKİYE'DE İLK DEFA BİR KÖYDE GOLF TURNUVASI DÜZENLİYORUZ'Etkinliği organize eden Beden Eğitimi öğretmeni Arı, mahallede spor kültürünü oluşturmayı hedeflediklerini ve başarıya ulaştıklarını söyledi. Mahalle okuluna tayin olduğu dönemde hiçbir lisanslı sporcu bulunmadığını, bunu değiştirmek için çabaladığını dile getiren Arı, evleri, tarlaları dolaşıp öğrencilerin yanı sıra velilerin de spora katılması için çalışmalar yaptığını ifade etti. Sporla bir köyün hayatını değiştirmek istediğini ifade eden Arı, "Öğrenciler için fazla bilinmeyen, malzemelerine ulaşabildiğim spor dallarını tercih ettim. Birlikte çalıştık, çeşitli branşlarda çok sayıda kupa ve birincilik kazandık. Öğrencilerden oluşturduğumuz hokey takımı Türkiye Hokey 1. Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. Kriket sporunda da kentin tek temsilcisiyiz. Türkiye'de ilk defa bir köyde golf turnuvası düzenliyoruz. İmkanlarının az olduğu yerlerde de bu sporların yapılabileceğini göstermek istedik. Çok güzel görüntüler ortaya çıktı. Bütün köy halkı etkinlikte yer aldı. Bizim için çok keyifli bir turnuva oldu" açıklamasında bulundu.'SUAT ARI'NIN MÜTHİŞ BİR HİKAYESİ VAR'Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Suat Arı'nın projesinin 4 bin başvuru arasından seçildiğini ve destek görmeye hak kazandığını belirtti. Arı'nın görev yaptığı yerde çok iyi işlere imza attığını ifade eden Safkan, "Öğretmenimiz Suat Arı'nın müthiş bir hikayesi var. Bir köyü spor ile içiçe getirmiş. Tüm öğrencilerin lisanslı sporcu olmasını sağlamış. Kendisinin projesi çok etkileyici bir öykü. Bugün de burada bizim de desteklerimizle tüm mahalle sakinleri golf için buluştu. Çok güzel manzaralar oluştu. Başarılarının devamını dilerim" diye konuştu.BASTONUNU BIRAKTI, GOLF OYNADI

Mahalle sakinleri daha sonra golf etkinliğine katıldı. Bastonu bırakıp golf oynadığını belirten 67 yaşındaki Cennet Yavuz, "Bugün ben de burada golf oynadım, oynayanları seyrettim. İlk kez golf oynadım, daha önce böyle bir şey bilmiyordum. Bana herkes topa güzel vurduğumu söyledi, tebrik etti. Mahallemiz için çok güzel bir gün oldu. Gençlerimiz için bunların devam ettirilmesi gerekiyor" dedi.


Kırsal mahallede 'golf' şöleni
Kırsal mahallede 'golf' şöleni
Kırsal mahallede 'golf' şöleni
Kırsal mahallede 'golf' şöleni
Kırsal mahallede 'golf' şöleni
Kırsal mahallede 'golf' şöleni
Kırsal mahallede 'golf' şöleni
Kırsal mahallede 'golf' şöleni
Kırsal mahallede 'golf' şöleni
Kırsal mahallede 'golf' şöleni
Kırsal mahallede 'golf' şöleni
Kırsal mahallede 'golf' şöleni
Kırsal mahallede 'golf' şöleni
Kırsal mahallede 'golf' şöleni

Türkiye, Eziler, Hokey, Golf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kırsal mahallede 'golf' şöleni - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Kulüpler Birliği'nden TFF'ye gözdağı: Müsabakalara çıkmama dahil tüm seçenekleri değerlendireceğiz 20:38 Son Dakika: Kulüpler Birliği'nden TFF'ye gözdağı: Müsabakalara çıkmama dahil tüm seçenekleri değerlendireceğiz Son Dakika: Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın, Uruguay'da gözaltına alındı 19:51 Son Dakika: Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın, Uruguay'da gözaltına alındı Son Dakika: Akıncı TİHA, irtifa rekoru kırarak Türk havacılık tarihine geçti 19:43 Son Dakika: Akıncı TİHA, irtifa rekoru kırarak Türk havacılık tarihine geçti
Kızı ile iki torununu öldürdüğü söylenen anneanne konuştu: Torunlarımı kızım vurdu 19:27 Kızı ile iki torununu öldürdüğü söylenen anneanne konuştu: Torunlarımı kızım vurdu Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Korukluoğlu: Ağustosta vakaların yüzde 80'i delta varyantı olacak 18:42 Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Korukluoğlu: Ağustosta vakaların yüzde 80'i delta varyantı olacak Cinsel şaka güldürmedi! Öz kardeşini tek yumrukla öldürdü 17:03 Cinsel şaka güldürmedi! Öz kardeşini tek yumrukla öldürdü
13:59 "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, drift görüntüleriyle gündem olan lüks araca Uruguay'ın el koyduğunu anlattı Babasıyla göç yolculuğuna çıkan 2 yaşındaki çocuk bir cesedin yanında yarı çıplak bulundu 13:06 Babasıyla göç yolculuğuna çıkan 2 yaşındaki çocuk bir cesedin yanında yarı çıplak bulundu

Son Dakika Haberleri
17:55 Tokyo Olimpiyatları seyircisiz olacak! Önlem delta varyantı nedeniyle alındı
17:52 Nusret, dünyaca ünlü futbolcuları misafir etti! Mbappe'yi öptüğü anlar gündem oldu
17:50 Adnan Oktar'ın mal varlığı satışa çıktı! Mobilya ve bilgisayarları ilgi gördü, kıyafetlere teklif bile verilmedi
17:49 Yeğeninin ve ablasının kocasıyla ilişki yaşadığı iddia edilen Gülsüm Köksal konuştu: İftira atıyorlar
17:02 Cinsel şaka güldürmedi! Öz kardeşini tek yumrukla öldürdü
16:58 24 yaşındaki coğrafya öğretmeninden çirkin istismar! Boş sınıfta öğrencisiyle ilişki yaşadı
16:52 Kim'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar yanıtlandı: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi
16:26 Fenerbahçe'nin yeni transferi Caulker'dan Şampiyonlar Ligi sözleri! Akıllara hemen Stoch ve Krasic geldi
15:58 13 yaşındaki hentbolcu Merve Akpınar'a, yüzde 100 eğitim ve spor bursu verildi
15:53 Tosuncuk'un Maltepe yerine Edirne Cezaevi'ne konulmasının nedeni güvenlik gerekçesi çıktı
TFF'ye ihtar çeken Kulüpler Birliği'ne taraftarlardan tam destek: Futbola sınır istemiyoruz TFF'ye ihtar çeken Kulüpler Birliği'ne taraftarlardan tam destek: Futbola sınır istemiyoruz         
21:29
Son Dakika: Türkiye'de 8 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 48 kişi vefat etti, 5 bin 171 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 8 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 48 kişi vefat etti, 5 bin 171 yeni vaka tespit edildi         
20:27
Belediye başkanının yanındakiler kadını darbetti, başkan kendini Belediye başkanının yanındakiler kadını darbetti, başkan kendini "düşmüştür" diye savundu         
19:48
Kırkpınar Ağası'nın oğlu, babasına saldırdığını zannettiği gazeteciyi yumrukladı Kırkpınar Ağası'nın oğlu, babasına saldırdığını zannettiği gazeteciyi yumrukladı         
19:28
Şahan Gökbakar'ın Şahan Gökbakar'ın "özel mülk" tabelasını astığı iskeleye inceleme         
19:03
Devlet başkanlarının savaş uçağı paniği! Basın toplantısı Rus uçağı yüzünden yarıda kesildi Devlet başkanlarının savaş uçağı paniği! Basın toplantısı Rus uçağı yüzünden yarıda kesildi         
18:11
Kim'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar yanıtlandı: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi Kim'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar yanıtlandı: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi         
16:52
Eşini terk eden evli kadının, kaçtığı Muammer Ay'la verdiği sarmaş dolaş pozlar gündem oldu Eşini terk eden evli kadının, kaçtığı Muammer Ay'la verdiği sarmaş dolaş pozlar gündem oldu         
13:25
Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan baba firar etti Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan baba firar etti         
12:14
Sahte siteden rezervasyon yaptıran gurbetçi aile dolandırıldı Sahte siteden rezervasyon yaptıran gurbetçi aile dolandırıldı         
11:37
Bodrumda şaşkınlık veren fiyat! 0.33'lük su için 40 TL hesap ödendi Bodrumda şaşkınlık veren fiyat! 0.33'lük su için 40 TL hesap ödendi         
11:30
Aylık 7 bin lira maaşla personel bulamıyorlar Aylık 7 bin lira maaşla personel bulamıyorlar         
11:05
İsrail'de çarpıcı aşı araştırması! BioNTech aşısının koruyuculuğu Delta varyantı nedeniyle yüzde 64'e geriledi İsrail'de çarpıcı aşı araştırması! BioNTech aşısının koruyuculuğu Delta varyantı nedeniyle yüzde 64'e geriledi         
10:35
Akbank, 2 gün boyunca hizmet verememesini telafi etmek için 2 gün boyunca kesintisiz hizmet verecek Akbank, 2 gün boyunca hizmet verememesini telafi etmek için 2 gün boyunca kesintisiz hizmet verecek         
09:59
Sporcu Deniz Saypınar, kıyafetinden dolayı uçağa alınmadı! Gözyaşlarına hakim olamadı Sporcu Deniz Saypınar, kıyafetinden dolayı uçağa alınmadı! Gözyaşlarına hakim olamadı         
09:57
Masaj yaparak büyüttüğü hayvanların kilosunu 10 bin liradan satıyor Masaj yaparak büyüttüğü hayvanların kilosunu 10 bin liradan satıyor         
09:21
"İyi günde kötü günde" sözü yerine geldi! Pençe-Şimşek harekatı gazisi, nişanlısıyla hastanede evlendi         
09:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2021 21:48:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırsal mahallede 'golf' şöleni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement