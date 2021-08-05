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ESKİŞEHİR - Kırsal mahallede kooperatif kuran kadınların ürettiği ürünler yurt dışında alıcı buluyor - Son Dakika

ESKİŞEHİR - Kırsal mahallede kooperatif kuran kadınların ürettiği ürünler yurt dışında alıcı buluyor

05.08.2021 12:31

Eskişehir'in kırsal Kaymazyayla ve Kaymaz mahallelerindeki 30 kadın, sağlıklı yaşam için kurdukları kooperatifte ata tohumundan ürettikleri hububat ve sebzelerden yaptıkları erişte, kuskus ve tarhanaları iç ve dış pazara sunuyor.

Eskişehir'in kırsal Kaymazyayla ve Kaymaz mahallelerindeki 30 kadın, sağlıklı yaşam için kurdukları kooperatifte ata tohumundan ürettikleri hububat ve sebzelerden yaptıkları erişte, kuskus ve tarhanaları iç ve dış pazara sunuyor.

Mahmudiye ilçesine bağlı 161 nüfuslu Kaymazyayla Mahallesi ve Sivrihisar ilçesine bağlı 1078 nüfuslu Kaymaz Mahallesi'ndeki 30 kadın, sağlıklı ve organik tarım yapıp, çeşitli ürünler ortaya koymak için 2020 yılında Nesibe Hatun Doğal Yaşam ve Öze Dönüş Projesi'ni başlattı. Proje kapsamında Kaymaz Mahalleleri Doğal Yaşam ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni kuran kadınlar, tamamen ata tohumundan buğday, yulaf, arpa ve sebze üretmeye başladı.

Taş değirmende öğüttükleri hububattan elde ettikleri unu ve kuruttukları sebzeleri, Nesibe Hatun Üretim Atölyesi'nde bir araya getiren kooperatif üyeleri, birbirinden lezzetli erişte, kuskus ve tarhanalar yapıyor. Doğal üretim kültürünü yeşertip, genç nesillere aktarmayı amaçlayan kadınların ürettiği gıda ürünleri internet üzerinden satışa sunuyor. Türkiye'nin birçok kentine ürünlerini gönderen kooperatif üyelerinin erişte, tarhana ve kuskusları, İngiltere, Almanya, Katar, Bahreyn, İtalya ve Fransa'daki bazı marketlerde de kendine yer buluyor.

"Tamamen organik buğday, arpa, yulaf ve sebzeler yetiştirdik"

Kooperatifin kurucu üyesi Nesibe Yavuz, AA muhabirine, sağlık sorunları nedeniyle iletişim ve reklamcılık sektöründen emekli olmak zorunda kaldığını belirterek rahatsızlığının ardından sağlıklı yaşam adına bir şeyler yapmak için kolları sıvadığını söyledi. Torununun sebzelerle arasının iyi olmadığını ifade eden Yavuz, şöyle konuştu:

"Ona sebzeleri nasıl sevdirebilirizi düşündüm. Sebzeleri karıştırarak makarna haline getirdik. Daha sonra gıda mühendisi arkadaşlarla bunu daha nasıl sağlıklı hale getirebiliriz diye çalışırken hikayemiz böyle başladı. Köyüm olan Kaymazyayla'daki ve Kaymaz'daki arkadaşlarım ve akrabalarımla sağlıklı ve organik gıda üzerine bir şeyler yapmak için kooperatif kurma fikri ortaya çıktı. Osmanlı döneminde köyümüzde yaşamış ve hayırseverliğiyle herkesin gönlüne taht kurmuş Nesibe Hatun'un adına verdiğimiz Doğal Yaşam ve Öze Dönüş Projesi'ni geliştirdik. Proje kapsamında 1,5 yıl önce kooperatifimizi kurduk. Ata tohumu çalışmalarına başladık. Tamamen organik, ilaçsız ve doğal gübreden buğday, arpa yulaf ve sebzeler yetiştirdik. Bu ürünleri taş değirmende un haline getirttik. Sebzeli erişte ve kuskus ile tarhana yaptık. Bu ürünleri İstanbul'da özel bir laboratuvara gönderip, iyi sonuçlar elde edince seri üretime geçtik."

Yavuz, Tarım ve Orman Bakan Yardımcı Ayşe Ayşin Işıkgece'nin kendilerine ata tohumu desteği verdiğini kaydetti.

TOGEM-DER fuarıyla yurt dışı pazarına açıldılar

Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği'nin (TOGEM-DER) fuarına davet edildiklerini anlatan Yavuz, şunları bildirdi:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da Sıfır Atık Projesi var. Bizim yaptıklarımızdan haberdar olunca TOGEM-DER Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Gülbaran'ın öncülüğünde düzenlenen bir fuara bizi davet ettiler. O fuardan çok memnun kaldık. Fuarda ihracatçı bir aracı firmayla anlaşma sağladık. Bu bağlantılarla yurt dışına açılma imkanımız oldu. Almanya, Fransa, İngiltere, Katar gibi ülkelerdeki yabancı ve Türk marketlere ürün veriyoruz. Kanada'daki bir marketle de anlaşma yapmak üzereyiz. Kadın olarak başarmak çok gurur verici bir durum."

"Kooperatifte kardeş gibiyiz"

Kooperatifin Başkanı Nihal Pazar da kısa süre önce kurulan kooperatifin böylesine güzel şekilde yol almasında duyduğu mutluluğu dile getirdi. Başarılı olmalarında aldıkları tarımsal eğitimlerin yerinin bulunduğunu anlatan Pazar, şöyle devam etti:

"Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) eğitim ve fuarlarına katıldım. Gıda sektöründe faaliyet gösteren girişimci kadınları desteklemek amacıyla hayata geçirilen 'Kız Kardeşim Hibe Programı'nda eğitimler aldım. 30 yıl İstanbul'da yaşadıktan sonra köyüme dönüp, mantar işi yapmaya başladım. Çiftçi belgesi aldım. Daha sonra kadınlarla bir araya gelip kadın kooperatifimiz kurduk. Tarım ve Orman Bakanlığımızın bize çok fazla faydası oluyor. Katıldığımız fuar ve eğitimlerle pazar bulma şansımız artıyor. Tarım ve Orman Bakan Yardımcı Ayşe Ayşin Işıkgece'nin, Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammed Gümüş'ün, belediyelerimiz, kaymakamlıklarımızı bize katkısı oluyor. Kooperatifte kardeş gibiyiz. Aramızda hiçbir sorun yok. Güzelce büyüyoruz."

Pazar, kooperatifle gelecek planlarının olduğuna değinerek "Kaymazyayla Mahallesi'ne 2. bahçeliği kuruyoruz. Bir arsa satın aldık ve oraya da bir fabrika inşa etmeyi düşünüyoruz. Turşuhane ve reçel bölümü inşa etme planımız var." dedi.

"Birlikten kuvvet doğar"

Kooperatif üyesi emekli İngilizce öğretmeni Muazzez Ülker de Kaymaz Mahalleleri Doğal Yaşam ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nde her kadını farklı görevlerinin bulunduğunu belirterek herkesin bir işin ucundan tuttuğunu bildirdi.

Kooperatiflerinde işlerin her geçen gün iyiye gittiğini anlatan Ülker, "Yine de bizim yurt içi ve yurt dışı sponsorluklara da ihtiyacımız var. Bizimle yol almak isteyen kurum, kuruluş, kişi, iş insanları bize el verirlerse biz çok daha mutlu oluruz çünkü birlikten kuvvet doğar. Şu anda ürünlere bakıyoruz. Ürünler mükemmel. Dubai'de yaşayan benim bir köylüm diyor ki 'Kaymaz'ın makarnası aldım, Dubai'de.' Bu muhteşem bir şey." ifadelerini kullandı.

ESKİŞEHİR - Kırsal mahallede kooperatif kuran kadınların ürettiği ürünler yurt dışında alıcı buluyor
ESKİŞEHİR - Kırsal mahallede kooperatif kuran kadınların ürettiği ürünler yurt dışında alıcı buluyor
ESKİŞEHİR - Kırsal mahallede kooperatif kuran kadınların ürettiği ürünler yurt dışında alıcı buluyor
ESKİŞEHİR - Kırsal mahallede kooperatif kuran kadınların ürettiği ürünler yurt dışında alıcı buluyor
ESKİŞEHİR - Kırsal mahallede kooperatif kuran kadınların ürettiği ürünler yurt dışında alıcı buluyor
ESKİŞEHİR - Kırsal mahallede kooperatif kuran kadınların ürettiği ürünler yurt dışında alıcı buluyor
ESKİŞEHİR - Kırsal mahallede kooperatif kuran kadınların ürettiği ürünler yurt dışında alıcı buluyor
ESKİŞEHİR - Kırsal mahallede kooperatif kuran kadınların ürettiği ürünler yurt dışında alıcı buluyor
ESKİŞEHİR - Kırsal mahallede kooperatif kuran kadınların ürettiği ürünler yurt dışında alıcı buluyor

Kooperatif, Eskişehir, Buğday, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR - Kırsal mahallede kooperatif kuran kadınların ürettiği ürünler yurt dışında alıcı buluyor - Son Dakika


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