Kırsal Mahallede Okuyan Öğrencilere Kenti Tanıtıyorlar

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirilen Mardin Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen proje kapsamında kırsal mahallelerde okuyan öğrencilere kentin tarihi ve turistik yerleri üç boyutlu tanıtılıyor.

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirilen Mardin Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen proje kapsamında kırsal mahallelerde okuyan öğrencilere kentin tarihi ve turistik yerleri üç boyutlu tanıtılıyor.



Mardin Büyükşehir Belediyesi Bilgi Kültür ve Tanıtım Merkezi bünyesinde oluşturulan ekipler, kırsal mahallelerdeki okulları ziyaret ederek, öğrencilere yerli yazılımcılar aracılığıyla "Mardin Ar" ismiyle "artırılmış gerçeklik" uygulamasıyla bilgi veriliyor.



Uygulama sayesinde kent merkezini gezme fırsatı bulamayan öğrenciler, farklı dil ve dinlerin bir arada yaşadığı, cami, medrese, kilise ve taşın oya gibi işlendiği konakların yer aldığı 22 yapıyı üç boyutlu fotoğraf ve videolarla tanıma imkanı buluyor.



Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, yaptığı açıklamada, kırsal mahalledeki öğrencilere şehrin tarihi mekanlarının bilim ve teknolojiyle eğlenceli bir şekilde anlatıldığını söyledi.



Kırsal mahallelerdeki öğrencilere yönelik çalışmalarını her zaman sürdüreceklerini belirten Yaman, "Tarihi mekanların oya gibi işlendiği yapıları yerli yazılım artırılmış gerçeklik teknolojisi ile öğrencilerimize anlatıyoruz. Bunun yanında kendilerine dağıttığımız bilim kartlarla elementler, renkler ve gezegenleri üç boyutlu şekilde anlatarak öğrenmeyi eğlenceli hale getirdik." diye konuştu.



Öğrencilerin bu yöntemle öğrenmekten keyif aldığını ifade eden Yaman, huzurun hakim olduğu Mardin'de öğrenci ve gençlere yönelik yaptıkları bütün projelerin ücretsiz olduğunu belirtti.



Bilgi Kültür ve Tanıtım Merkezi Sorumlusu Aleksandır Bayruğ ise 6 aylık sürede 15 bin yerli ve yabancı turiste hizmet verdiklerini söyledi.



İl Mili Eğitim Müdürlüğü ile kırsal mahallelerde okuyan öğrencilere yönelik proje hayata geçirdiklerini kaydeden Bayruğ, proje ile kentin tarihi mekanlarını ve güzelliklerini tanıtmaya çalıştıklarını kaydetti.



Çalışma kapsamında 22 okulda 300 öğrenciye ulaştıklarını bildiren Bayruğ, 6 ayda 5 bin öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini aktardı.



Kuyulu İlkokulunda okuyan Kevser Yılmaz da uygulamanın güzel olduğunu, bu sayede tarihi yerleri tanıma fırsatı bulduklarını dile getirdi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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