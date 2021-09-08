Milletvekili Tamer'den DSİ Kayseri 12. Bölge Müdürlüğüne ziyaret - Son Dakika

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Devlet Su İşleri Kayseri 12. Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Develi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, milletvekili Tamer, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Vedat Arıkan, Develi Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Temur ve beraberindekiler, Devlet Su İşleri Kayseri 12. Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

DSİ 12. Bölge Müdürü Okan Bal ve birim müdürleriyle Çöten, İncesu, Künye, Bakırdağı, Yaylacık, Yenice ve Hüseyinli mahallelerinin ortak sorunu olan toplulaştırma, dere ıslahı ve sulama hakkında mahalle sakinlerinin taleplerini ileten Milletvekili Tamer, sorunların çözümü hakkında bilgiler aldı.

Develi'nin gerek merkez gerekse kırsal mahallelerinin ihtiyaçlarını gidermek adına verimli bir toplantı yaptıklarını belirten Tamer, ilçe halkına destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.