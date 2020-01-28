Kırsal mahalleler için özel temizlik ekibi kuruldu - Son Dakika
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Kırsal mahalleler için özel temizlik ekibi kuruldu

20 dakika önce

Balıkesir'in Edremit Belediyesi kırsal mahallelerin temizliği için özel temizlik ekibi kurdu.

Kırsal mahalleler için özel temizlik ekibi kuruldu, System.String[]

Balıkesir'in Edremit Belediyesi kırsal mahallelerin temizliği için özel temizlik ekibi kurdu. Yeni kurulan ekip, her gün en az 2 kırsal mahalleyi temizleyecek.


Edremit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü kırsal mahallerde yaşayan vatandaşların şikayetleri ve talepleri doğrultusunda kırsal mahallelerin temizliğinden sorumlu olacak yeni bir ekip kurdu. Yeni kurulan temizlik ekibi; her gün en az 2 kırsal mahallenin çöp konteynerlerindeki çöplerin alınması, sokakların süpürülmesi gibi rutin temizlik işlerini eksiksiz olarak yerine getirecek. Bugün Çamcı ve Yaşyer Mahalleleri'nde temizlik çalışmasına başlayan ekip, önümüzdeki günlerde diğer kırsal mahalleleri ayrıntılı olarak gezerek mahallelerin temizliğini sağlayacak. Kırsal mahallelerde vatandaşların en büyük sorununun sokaklardaki temizlik sorunu olduğunu ifade eden Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, "Seçim döneminden beri vatandaşlarımızla yaptığımız görüşmeler ve araştırmalar doğrultusunda kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın en büyük sorununun sokaklardaki temizlik sorunu olduğunu tespit ettik. Bu tespitlerimiz doğrultusunda vatandaşlarımıza verdiğimiz sözü de yerine getirerek Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kırsal mahallelerden sorumlu ekibimizi bugünden itibaren göreve başlattık. Edremit'in her noktasına eşit ve yeterli hizmet anlayışıyla hareket ederek kırsal mahallelerdeki temizlik sorununu ekibimizle en kısa sürede çözüme kavuşturacağız" dedi. - BALIKESİR

Edremit Belediyesi, Balıkesir, Edremit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:44 Kaynak: İHA
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