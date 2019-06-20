Kırsal mahallelerde hayvan sulama kanalı yapımı
1 saat önce
Develi Belediyesi ekiplerin kırsal mahallelerde hayvanların sulanması için sulama kanal yapımına devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:41 Kaynak: Bültenler
Susuzluğa bağlı özellikle dabak gibi hayvan hastalıklarına önlem almak için acil ihtiyaç hissedilen Sindelhöyük Mahallesinde sulama kanalı yapımını devam ettiren ekiplerin yanı sıra Kozluca Mahallesinde de sulama göletinin yapım çalışmaları devam ediyor.
Ekipleri benzer çalışmaların aciliyet durumlarına göre diğer mahallelerde de devam edeceğini belirtti.
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