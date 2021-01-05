Kırsal mahallelerde ihtiyaç sahiplerine gönül eli - Son Dakika

Kırsal mahallelerde ihtiyaç sahiplerine gönül eli

05.01.2021 10:57
Kırsal mahallelerde ihtiyaç sahiplerine gönül eli, System.String[]

Süleymanpaşa Belediyesi, 'gönül belediyeciliği' hizmet anlayışı doğrultusunda ihtiyaç sahibi her vatandaşın imdadına yetişiyor.

Süleymanpaşa Belediyesi, 'gönül belediyeciliği' hizmet anlayışı doğrultusunda ihtiyaç sahibi her vatandaşın imdadına yetişiyor. Köseilyas ve Işıklar mahallelerinde biri engelli iki ihtiyaç sahibi vatandaşın evlerinde tamir ve tadilat çalışması gerçekleştirildi.

Süleymanpaşa Belediyesi Ak Çözüm Merkezine iletilen başvurular sonrası düğmeye basan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in talimatı ile Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler vakit kaybetmeden Köseilyas ve Işıklar Mahallesi'nde çalışmalara başladı.

Köseilyas Mahallesi'nde bir vatandaşın evinde boya-badana ve tamirat işleri gerçekleştirilerek kış aylarında temiz bir yuva teslim edildi.

Işıklar Mahallesi'nde ise engelli bir vatandaşın evinde çatı onarımı, elektrik tesisatı yenilenmesi ve boya-badana çalışmaları tamamlanarak ihtiyaç sahibi vatandaşa teslim edildi.

Öte yandan, kırsal mahallelerde yol çalışmaları yeni yılda da hız kesmeden sürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen kilit taş döşeme çalışmaları kapsamında Yeniköy Mahallesi'nde kışın çamur, yazın toz çilesi çeken vatandaşlar yol derdinden kurtuluyor. Kısa sürede tamamlanması beklenen çalışmalar ile Yeniköy temiz ve sorunsuz yollara kavuşacak. - TEKİRDAĞ

Kırsal mahallelerde ihtiyaç sahiplerine gönül eli
Kırsal mahallelerde ihtiyaç sahiplerine gönül eli
Kırsal mahallelerde ihtiyaç sahiplerine gönül eli
Kırsal mahallelerde ihtiyaç sahiplerine gönül eli

Cüneyt Yüksel, Engelli, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kırsal mahallelerde ihtiyaç sahiplerine gönül eli - Son Dakika


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