Son Dakika Haberleri: Kırsal Mahallelerde Kumlama Çalışmaları Devam Ediyor

Kırsal Mahallelerde Kumlama Çalışmaları Devam Ediyor

1 saat önce

Develi Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü'nün kış yağışlarından ve kanalizasyon çalışmalarından dolayı kırsal mahallelerde yürüttüğü kumlama-sıkıştırma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Kırsal Mahallelerde Kumlama Çalışmaları Devam Ediyor, System.String[]
Develi Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü'nün kış yağışlarından ve kanalizasyon çalışmalarından dolayı kırsal mahallelerde yürüttüğü kumlama-sıkıştırma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Öncesinde Sarıca, Zile ve Kulpak mahallelerinde çalışmalarını tamamlayan ekipler, benzer çalışmaları Sindelhöyük, Soysallı ve Çayırözü mahallelerinde de tamamladı. Yollarda oluşan deformasyon ve çamurlanmanın bitmesinden dolayı Başkan Cabbar ve ekiplere teşekkürlerini ileten mahalle sakinleri, taleplerine çok kısa sürede cevap verildiğini belirtti. Ekipler benzer çalışmaların program dahilinde diğer mahallelerde de devam edeceğini belirtti. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 06:05 Kaynak: İHA

Sindelhöyük, Zile, Develi Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'ye Gözdağı! Rusya Savaş Çıkması Durumda Vuracağı 7 Yeri Açıkladı Meteorolojiden Kar Yağışı İçin Yeni Uyarı! Şiddetli Şekilde Yağacak

Son Dakika! Benzin ve Motorine Büyük Zam Geldi Erdoğan'dan Yeni Parti Açıklaması: Bugün Bize İhanet Edenler Yarın Gittikleri Yere de İhanet Edeceklerdir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 19:06:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırsal Mahallelerde Kumlama Çalışmaları Devam Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]