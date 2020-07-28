Kırsal Mahallelerde kurban çukurları açılıyor - Son Dakika

Kurban bayramına sayılı günler kala İnegöl Belediyesi bayram hazırlıklarına ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl itibariyle merkezde kurban atıklarıyla ilgili uygulanan sistem değiştirilerek merkez mahallelerde kurban atık çukurları yerine atık toplama ekipleri kurulmuştu. Bu yıl da ekip sayısı arttırılarak aynı sistemde atıkların toplanmasına devam edileceği açıklandı. Ancak kırsal mahallelerde kurban atık çukurları oluşturulmaya devam ediyor.

İnegöl Belediyesi ekipleri, bu kapsamda toplamda 39 kırsal mahallede kurban atık çukurları oluşturuyor. Toplamda 61 atık çukuru açılacağı ifade edilirken, Mahallelerde ve kurban çukuru sayıları ise şöyle sıralandı: Akbaşlar Mahallesinde 2, İhsaniye Mahallesinde 2, Alibeyköy 2, Kalburt bölgesi 2, Bilal 1, Karagölet 1, Boğazköy 2, Kayapınar 2, Bahçekaya 1, Cerrah 2, Kurşunlu 2, Çavuşköy 1, Kulaca 1, Çayyaka 2, Küçükyenice 2, Çeltikçi 1, Muratbey 1, Deydinler 1, Olukman 1, Eymir 1, Ortaköy 1, Eskikaracakaya 1, Sungurpaşa 1, Gündüzlü 1, Süle 1, Güzelyurt 2, Süpürtü 2, Hacıkara 1, Şehitler 1, Halhalca 1, Şipali 1, Hamzabey 2, Tahtaköprü 2, Hasanpaşa 2, Tüfekçikonak 2, Hocaköy 4, Yenicemüslüm 4, İsaören 1 ve Yeniceköy mahallesinde 1 kuyu olmak üzer toplam 61 kurban atık çukuru açılıyor.

TALEBE GÖRE ÇUKUR AÇILABİLECEK

Öte yandan, Temizlik İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada kırsal mahallelerde ve kesim çiftliklerinde şartların ve fiziki alanın uyması durumunda gerekli izinler alınmak kaydıyla İnegöl Belediyesi ekipleri tarafından istenen noktalara çukur açılabileceği kaydedildi.